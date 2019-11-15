15.11.2019 12:58 355

У пользователей сайта госуслуг появился новый способ платежей. А в 2020 году перемены ожидают мобильное приложение портала. Об этом рассказали в Минкомсвязи.

Помимо банковской карты, электронных денег, Apple Pay и счета мобильного телефона граждане теперь могут пользоваться Google Pay. Штраф, счет, пошлину или задолженность можно оплатить по отдельности или вместе, с помощью "мультиоплаты".

"Мы рады, что пользователи портала "Госуслуги" теперь могут быстро и безопасно совершать оплату с помощью Google Pay. Число приложений и сайтов, где доступна наша технология, постоянно растет, и это делает жизнь российских интернет-пользователей проще", — отметила глава Google в России Юлия Соловьева.

Кроме того, к магазинам мобильных приложений, предлагающим скачать "Госуслуги", — App Store и Google Play — присоединился App Gallery Huawei. Поклонники гаджетов этого бренда смогут пользоваться госуслугами со своих смартфонов.

"Присоединение к App Gallery такого знакового приложения, как "Госуслуги", — важная веха развития экосистемы Huawei в России, ведь это по-настоящему жизненно необходимый для россиян сервис, которым сегодня пользуются около 100 миллионов человек по всей стране", — прокомментировал директор Huawei Consumer Business Group в России Тони Ран.

В 2020 году само мобильное приложение "Госуслуги" будет перевыпущено в новом формате, обещают в Минкомсвязи. Архитектуру приложения построят из независимых модулей, что позволит государственным органам подключать к нему свои сервисы. В частности, в приложение будут интегрированы суперсервисы — первый из которых "Европротокол онлайн" — был представлен первого ноября.

В новом мобильном приложении перемены коснутся также интерфейса и функциональности — популярные услуги будут доработаны, появятся новые сервисы. Так, гражданине всегда смогут иметь под рукой свои персональные данные и документы, а также управлять согласиями на предоставление их третьим лицам. "Сканер" позволит считывать QR-коды, данные банковских карт и документы, что существенно упростит процесс заполнения данных. "Поисковый ассистент" поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд. Проще станет и процесс бесконтактной оплаты, а к платежным сервисам присоединится Samsung Pay.

"Наша цель — чтобы каждый житель России мог получать государственные услуги оперативно и без необходимости использовать бумажные документы и посещать госорганы, — отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. — Для этого мы непрерывно работаем над развитием портала и мобильного приложения "Госуслуги", оптимизируя внутренние процессы и используя лучшие решения от бизнеса".

Юлия КРИВОШАПКО