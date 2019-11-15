Рубль и цены на нефть в 2020 году пойдут вверх благодаря маневру США

15.11.2019 12:59 439

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Российский рубль за период 5-13 ноября потерял около 1,3 процента в паре с долларом США. Валютная пара USD/RUB отступила от трехмесячных минимумов и консолидируется в районе 64-64,5.

По отношению к евро российский рубль показывает более уверенную динамику из-за слабости европейской валюты. Замедление экономики еврозоны в совокупности с затянувшейся проблемой выхода Великобритании из ЕС способствует крайне консервативному взгляду на валюту евросоюза. Валютная пара EUR/RUB за минувшую неделю не только не укрепилась, но даже демонстрирует символическое снижение.

В то же время, валюта РФ остается достаточно стабильной и о более серьезном ослаблении к доллару речи пока не идет. Высокий уровень макростабильности, обеспеченной высокими резервами, низким внешним долгом и профицитным бюджетом в совокупности со снижающейся инфляцией ставит российский рынок на уровень выше по сравнению с другими развивающимися рынками.

Ситуация на рынке нефти также располагает к устойчивости рубля. Представители ОПЕК+ уже начинают высказывать мнения, что сделка по сокращению добычи может быть продлена до конца 2020 года. Это окажет поддержку ценам на обозначенном горизонте. В свою очередь, рост предложения со стороны США также демонстрирует тенденцию к замедлению.

Американские сланцевые компании из сегмента E&P (разведка и добыча) сместили фокус внимания с роста производства на поддержание достаточного уровня прибыльности. Тенденция к снижению капитальных инвестиций и сокращению буровой активности прослеживается с начала года. Ряд добытчиков природного газа, включая EQT Corp и Chesapeake Energy Corp также заявляют о сокращении расходов и замедлении роста производства в будущем году.

Такая тенденция будет тормозить экспансию США на мировом энергетическом рынке. Для стран соглашения ОПЕК+, в частности России, это означает более медленное сокращение доли на нефтяном рынке в пользу американских производителей.

Кроме того, замедление добычи в США снизит давление на нефтяные котировки и будет способствовать более устойчивому состоянию рынка. В базовом сценарии вклад в рост нефтяных котировок от замедления производства в США может составить дополнительные 1,5-2 доллара за баррель сорта Brent к среднегодовому уровню цен. Это в свою очередь представляет позитив для российского рубля в 2020 году.

Георгий ПАНИН