15.11.2019 13:00 364

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп уже признался в коррупционных действиях в ходе украинского скандала, сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции в четверг, обвинив президента в преступлении, которое входит в число оснований для импичмента.

"Взятка — это предоставление или удержание военной помощи в ответ на публичные заявления о фейковом расследовании выборов. Это взяточничество", — сказала Пелоси.

"То, в чем президент признался и сказал, что это "отлично", я называю совершенно неправильным. Это взяточничество", — добавила Пелоси.

По американскому законодательству, коррупция и иные особо тяжкие преступления могут считаться основаниями для импичмента президента. Демократическая партия инициировала процедуру импичмента, в рамках которой сейчас проходят публичные слушания в Конгрессе.

Демократы пытаются выяснить, злоупотребил ли Трамп своими полномочиями и использовал ли он финансовую помощь Украине в качестве рычага для давления на Киев с целью добиться расследований в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Трамп отрицает какие-либо правонарушения.

Патриша ЗЕНГЕЛЕ, Кэрен ФРИФИЛД, Ричард КОУЭН