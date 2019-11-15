ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп уже признался в коррупционных действиях в ходе украинского скандала, сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции в четверг, обвинив президента в преступлении, которое входит в число оснований для импичмента.
"Взятка — это предоставление или удержание военной помощи в ответ на публичные заявления о фейковом расследовании выборов. Это взяточничество", — сказала Пелоси.
"То, в чем президент признался и сказал, что это "отлично", я называю совершенно неправильным. Это взяточничество", — добавила Пелоси.
По американскому законодательству, коррупция и иные особо тяжкие преступления могут считаться основаниями для импичмента президента. Демократическая партия инициировала процедуру импичмента, в рамках которой сейчас проходят публичные слушания в Конгрессе.
Демократы пытаются выяснить, злоупотребил ли Трамп своими полномочиями и использовал ли он финансовую помощь Украине в качестве рычага для давления на Киев с целью добиться расследований в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Трамп отрицает какие-либо правонарушения.
Патриша ЗЕНГЕЛЕ, Кэрен ФРИФИЛД, Ричард КОУЭН