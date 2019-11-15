Сибирский стартап готовится к борьбе с «Яндекс.Такси» за долю в Москве

15.11.2019 13:03 380

МОСКВА (Рейтер) — Основанный в Сибири сервис такси inDriver готовится к борьбе за долю рынка в Москве, на котором с огромным отрывом доминирует компания IT-гигантов Яндекс и Uber.

InDriver, уже работающий в 28 странах, собирается вложить в экспансию в многомиллионной Москве до $10 миллионов в течение двух лет, сказал Рейтер основатель и гендиректор компании Арсен Томский.

Сейчас сервис занимает лишь 1,8% рынка в российской столице, в то время как объединенная компания Яндекс.Такси и Uber контролирует 72,3%, свидетельствуют данные городского департамента транспорта. В тройку крупнейших сервисов также входят Ситимобил и Gett.

"Здесь мы видим, что 7 из 10 жителей Москвы не слышали про нас. Это значит, что нам нужно будет инвестировать в Москву намного больше", — сказал Томский. "И это значительно увеличит нашу долю".

Сервис inDriver, больше известный в Сибири и на Дальнем Востоке, работает по модели быстрых сделок, позволяя пассажиру самому предлагать стоимость поездки, а водителям принять или предложить свою цену. Сервисы Яндекс.Такси и Uber в основном предлагают фиксированные цены на поездки, определяемые алгоритмом.

Активную экспансию inDriver начал в 2018 году, выйдя в страны Центральной и Южной Америки. В декабре 2018 года сервис начал работу в Нью-Йорке. Сейчас среди основных рынков inDriver Россия (Сибирь и Дальний Восток), Казахстан, Мексика и Колумбия. По словам Томского, inDriver уже обогнал Uber по числу поездок в Колумбии.

InDriver не раскрывает выручку, но ожидает нарастить показатель GMV (объем продаж) в 2019 году до $1 миллиарда. По итогам 2018 года GMV составлял $350 миллионов, на протяжении пяти лет этот показатель растет ежегодно в 2,5-3 раза, рассказал Томский.

Всего у компании 35 миллионов установок приложения и около 6,5 миллиона активных пользователей в месяц. Томский сказал, что в ноябре сервис достиг одного миллиона поездок в день. По оценке ВТБ Капитала, у Яндекс.Такси — более трех миллионов поездок в день.

Антон ЗВЕРЕВ