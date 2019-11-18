18.11.2019 08:00 235

Валюта

C фундаментальной точки зрения, учитывая текущие уровни рынка нефти и макроэкономические показатели, рубль выглядит несколько переоцененным, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его мнению, сейчас для доллара более обоснованным выглядит диапазон 65-66 рублей (в пятницу он закончил торги на Московской бирже на отметке 63,77 рубля). При отсутствии позитивных для российской валюты новостей можно ожидать на этой неделе смещения котировок доллара к 64-64,5 рубля за доллар, прогнозирует Зварич.

Биржа

Индексы МосБиржи и РТС закончили неделю в плюсе, поднявшись в пятницу на 0,42% и 0,87% соответственно. Рост российского рынка акций на этой неделе продолжится, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. На него может положительно повлиять выходящая на этой неделе статистика по рынку труда за октябрь: если она подтвердит сохранение или снижение уровня безработицы, это создаст позитивный импульс в акциях компаний, ориентированных на внутренний спрос, отмечает Копылов. Кроме того, он ожидает потепления в торговых отношениях между США и Китаем, что также хорошо скажется на российском рынке.

Нефть

Рынку нефти сложно игнорировать ухудшение экономических показателей в странах — крупнейших потребителях (том же Китае) и ориентироваться лишь на стимулирующие действия центробанков и, возможно, временные периоды "потепления" отношений между США и Китаем, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В таких условиях нефть продолжит демонстрировать отставание от ралли в других активах, а если торговое сближение США и Китая потерпит очередной провал, нефтяные цены вернутся к уровням, близким к 60 долларам за баррель, прогнозирует Покатович.

Роман МАРКЕЛОВ

