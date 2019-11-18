18.11.2019 08:10 167

Россия планирует перейти с Кубой на расчеты в нацвалютах. Тема активно обсуждается на уровне межправительственных комиссий и центральных банков государств, рассказали «Известиям» четыре источника, знакомых с ситуацией. По их словам, основной валютой будет рубль, платформой для расчетов послужит система передачи финансовых сообщений ЦБ, а организацией платежей может заняться Сбербанк. Главная сложность — недостаток рублевой ликвидности на Кубе. Преодолеть ее предполагается с помощью кредитов кубинским партнерам в российской денежной единице под закупки отечественной продукции, говорят источники.

Общий интерес

В условиях санкций торговать со странами Латинской Америки затруднительно, поскольку банки региона зачастую просто отказывают в платежах в адрес российских организаций. Рассчитываться с Кубой сложно вдвойне, поскольку государство само находится под ограничениями со стороны США и не может использовать доллар. Чтобы не попасть под вторичные ограничительные меры, большая часть банков, в том числе и российских, отказываются от операций с партнерами на острове.

При этом в активизации торговли заинтересованы и в России, и на острове, поскольку потенциал ее расширения довольно высок, причем в обе стороны, заверил собеседник «Известий» в одном из бизнес-объединений. По словам источника, упрощенно предполагаемый механизм расчетов выглядит так: кубинский банк подключается к системе передачи финансовых сообщений ЦБ, товары с острова продаются по этому каналу за рубли, затем накопленная на Кубе российская валюта используется для оплаты товаров отечественного производства.

— Однако республика продает в Россию мало своей продукции. Поэтому для Кубы накопить достаточно рублей за счет экспорта в Россию в обозримой перспективе практически невозможно. Один из обсуждаемых альтернативных вариантов пополнения счетов кубинских банков рублями — кредитование покупок российской продукции в отечественной валюте, — добавил источник «Известий».

По итогам 2018 года Россия поставила на Кубу товаров на $388 млн, а закупила лишь на $15 млн. За первое полугодие 2019-го аналогичные показатели составили $123 млн и $13 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Сейчас расчеты с Кубой ведутся главным образом через Росэксимбанк (подконтрольный ВЭБу госбанк, учрежденный специально для финансирования экспорта российской продукции), однако организация также работает с Кубой с большой осторожностью, рассказал собеседник «Известий».

Представители ВЭБ.РФ, по словам двух источников, близких к госкорпорации, также участвуют в переговорах о платежах в нацвалютах. В институте развития на запрос «Известий» уклонились от прямого ответа на вопрос, планируется ли переходить на платежи в нацвалютах с кубинскими партнерами. Однако там уточнили, что заинтересованы в торговле со странами Латинской Америки, в том числе и с Кубой, за российскую денежную единицу.

Ром, сигары и Сбербанк

По словам собеседника «Известий», одним из организаторов расчетов с Кубой в нацвалютах может выступить Сбербанк. В кредитной организации на вопрос «Известий», обсуждается ли его участие в переходе на расчеты в нацвалютах с Кубой, отвечать отказались. Источник в банке, знакомый с ситуацией, сообщил, что госбанк готов проводить такие трансакции, однако лишь при условии, что будет создан безопасный с точки зрения санкций канал платежей.

— Любые расчеты в евро и тем более в долларах мониторятся американскими финансовыми службами. Мы готовы проводить любые платежи, если это не подставит нас под вторичные ограничения. Для этого необходим механизм, максимально защищающий банки от любых возможных санкционных рисков, — пояснил собеседник «Известий».

В ЦБ на просьбу «Известий» подтвердить переговоры с республикой сообщили, что рассматривают варианты расширения расчетов в национальных валютах с иностранными партнерами из разных стран, в том числе и с Кубой. Впрочем, окончательное решение о нюансах платежей остается за участниками торговой деятельности, добавили там.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, который возглавляет российско-кубинскую межправительственную комиссию, оперативно не прокомментировали аналогичный запрос.

Кубинская экономика в значительной степени зависит от российского экспорта, поэтому справедливо сделать часть расчетов за поставки в рублях, полагает предправления «Национального платежного совета» Алма Обаева. Оплата в кубинских песо малопривлекательна для российских банков, поскольку эта валюта на мировом рынке не востребована. Небольшие поставки отечественной продукции могут оплачиваться в рублях уже сейчас, поскольку российская сторона готова предоставить кубинским партнерам свою денежную единицу в обмен, например, на импорт рома, сигар, туристических услуг.

Для того чтобы сделать расчеты эффективнее, в таких случаях целесообразно использовать более универсальное и масштабируемое решение — условную расчетно-клиринговую единицу, привязанную к корзине валют или, например, к золоту, полагает директор Центра по финансовой политике и рынкам Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лисицын. Это некий аналог системы советского переводного рубля только на новом, цифровом уровне. Такой механизм позволил бы снизить риски для обеих сторон, связанные с волатильностью национальных денежных единиц и диспропорциями в платежных балансах, уверен специалист.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА