18.11.2019 08:20 234

Продажи инвестиционного страхования жизни в России продолжают падать, зато все популярнее становятся классические накопительные программы. По итогам 9 месяцев 2019 года этот сегмент вышел в лидеры по скорости роста премий, впервые обогнав кредитное страхование, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов.

Инвестиционное страхование жизни — продукт, позволяющий в дополнение к рисковой составляющей получить инвестиционный доход, который меняется в зависимости от конъюнктуры рынка. На протяжении последних восьми лет именно оно двигало рынок, но в этом году ушло в минус. Сборы за 9 месяцев снизились до 139,9 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем было годом раньше, сообщил ВСС.

Накопительное страхование — инструмент более массовый и консервативный, ориентированный не на заработок, а на защиту человека в критических ситуациях. Именно с ним страховщики связывают перспективы развития рынка. За 9 месяцев сборы по этому виду достигли 74,6 млрд рублей — плюс 54% к предыдущему году. По кредитным видам страхования жизни (такие договоры заключают, например, когда берут ипотеку) объем премий увеличился на 7% — до 72,2 млрд рублей.

Отрицательная динамика инвестиционного страхования жизни объясняется насыщением рынка, констатирует гендиректор "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко. Такие программы традиционно продаются через банковский канал. Спрос на них обеспечивают состоятельные клиенты, но их число ограничено. Все, кто хотел, в инвестиционное страхование уже вложились. Менее состоятельные граждане выбирают более консервативные инструменты.

Накопительное страхование ориентировано не на заработок, а на защиту в сложных ситуациях

По прогнозу гендиректора "Ингосстрах-Жизнь" Владимира Черникова, по итогам года сборы по накопительному страхованию жизни могут достичь 100 млрд рублей. По его мнению, государство должно быть заинтересовано в развитии этого сегмента. "Средства, вложенные в накопительное страхование, — источник "длинных денег", которые нужны экономике", — пояснил он.

Юлия КРИВОШАПКО

