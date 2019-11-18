18.11.2019 08:30 202

Банк России намерен развивать свою систему передачи финансовых сообщений совместно с партнером. В качестве сервис-бюро системы сейчас тестируется Национальный расчетный депозитарий (НРД). Подключиться к российскому аналогу SWIFT через НРД окажется дешевле, что будет интересно небольшим банкам и компаниям. Вместе с тем такой подход снизит издержки ЦБ, но позволит НРД заработать на дополнительных сервисах.

Банк России принял решение развивать систему передачи финансовых сообщений (СПФС), российский аналог SWIFT, совместно с Национальным расчетным депозитарием. Об этом на семинаре по развитию платформы «Транзит 2.0» на прошлой неделе сообщил заместитель начальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Загуменнов. Представитель ЦБ пояснил, что для регулятора «достаточно дорого держать гигантский штат архитекторов», которые будут детально изучать все операции и создавать интерфейсы. По его словам, сервисное бюро может взять на себя заботу о тех организациях, для которых «сервис ЦБ дорог, неудобен, сложен, и сможет предоставить им более быстрое и дешевое подключение». Услуги такого сервис-бюро будет предоставлять НРД. «Сейчас выходим на стадию тестирования такого сервиса»,— сказал господин Загуменнов.

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