18.11.2019 11:10 331

Объем лизинга автомобилей продолжает расти, несмотря на общее падение спроса на машины в РФ. Кроме того, увеличивается и доля лизинга в автопродажах. Этому может способствовать повышение доступности заемных средств на фоне стагнации реальных доходов, полагают на рынке. При этом в сентябре более половины лизинговых сделок приходилось на легковой сегмент, приток спроса в который могут давать закупки автомобилей для каршеринга, а также рост интереса к механизму при обновлении корпоративных парков. Но физлица все еще неохотно берут машины в лизинг и предпочитают кредиты.

Объем автолизинга в январе—сентябре вырос на 23%, говорится в исследовании российского рынка лизинга за девять месяцев, подготовленного «Эксперт РА». Авторынок за тот же период, по данным АЕБ, наоборот, сократился на 2%, до почти 1,3 млн машин.

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