18.11.2019 08:50 167

Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства. Так, планируется исключить принятие индивидуальных решений по проектам, обеспечить прозрачность процесса и снизить зависимость от цен на нефть. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил «Известиям», что инвестирование денег из "кубышки" в российские проекты может повысить волатильность курса рубля и инфляции. В качестве самого оптимального варианта он снова предложил повысить бюджетное правило до $45 за баррель, а «лишние» $5 инвестировать в том числе и в человеческий капитал.

Никаких исключений

Сейчас в Минфине прорабатывается вопрос инвестирования средств ФНБ. Планируется формирование целостной системы управления этими деньгами, рассказали в министерстве. Главным предпочтением в инвестициях будет ликвидность проектов (чтобы иметь возможность быстро из них выйти), так как средства ФНБ в любой момент могут понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Однако впоследствии предпочтение должно смещаться от ликвидности к доходности, уверены в Минфине.

Также планируется сформировать четкие правила отбора проектов, которые будут реализовываться за счет денег из ФНБ. Например, они не должны допускать индивидуальных решений, при этом необходимо, чтобы проекты обеспечивали прозрачность процесса, а также способствовали выполнению задачи по снижению зависимости от нефтяных котировок, подчеркнули в пресс-службе министерства.

По мнению Алексея Кудрина, вложения ФНБ внутри России могут повысить волатильность курса рубля и инфляции. Чтобы этого избежать, необходимо установить постоянную пропорцию инвестиций из «кубышки».

— Мне нравится больше другое решение по поводу инвестиций из средств ФНБ — это увеличить цену отсечения, сверх которой доходы от продажи нефти резервируются (сейчас это $40 за баррель — "Известия"). Можно поднять уровень примерно на $5 для вложения в государственную инфраструктуру федерального и регионального уровня. Можно рассматривать и другие проекты так называемых производительных расходов — в человеческий капитал, прежде всего в образование и здравоохранение, — пояснил глава СП.

Алексей Кудрин добавил, что сейчас, когда средства фонда вкладывают в иностранные активы, выбирают очень надёжные, подтвержденные рейтингами и оценками, бумаги.

— На российском рынке что-то сопоставимое могут дать голубые фишки, но это не всегда интересует правительство, — констатировал Алексей Кудрин.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Деньги фонда, после того как его объем превысит 7% ВВП, разрешено использовать для реализации инвестпроектов. Это произойдет в 2020 году. Ряд российских компаний уже претендуют на эти средства: «Почта России» попросила 40 млрд рублей на развитие инфраструктуры, аналогичную сумму хочет получить для РЖД Минтранс. Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов предложил поддержать деньгами ФНБ строительство «Газпромом» газохимического комплекса в Усть-Луге общей стоимостью 2,3 трлн рублей, а также проект «Арктик СПГ» «Новатэка» за 1,3 трлн рублей.

А лучше снизить налоги

По итогам 2020 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит планку 7% ВВП на 1,5–2 трлн рублей, заявлял ранее Антон Силуанов.

— Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15–20% от этой суммы, — уточнял он.

По его словам, другим возможным применением средств ФНБ могло бы стать кредитование зарубежных покупателей российской экспортной продукции.

В Минэкономразвития на просьбу «Известий» высказать свою точку зрения на варианты инвестирования средства из ФНБ не ответили. Однако ранее СМИ сообщали о том, что глава ведомства Максим Орешкин представил президенту три новых направления использования средств фонда именно за рубежом. Деньги ФНБ, по мнению министра, можно направлять на кредитование покупателей российской продукции за границей. Еще один вариант — направлять их на льготное финансирование создания производств отечественных компаний за рубежом для увеличения доступа на рынки третьих стран. Третья опция — использовать средства ФНБ на льготное финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.

Вкладывать деньги за рубеж в нынешних условиях рискованно, не согласен с позицией Алексея Кудрина профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Инвестиции в проекты на Западе опасны с точки зрения санкций. А проекты в дружественных странах — не самый лучший вариант для размещения средств будущих поколений, уверен он. Главным для отбора проектов, по его мнению, должна стать независимость их доходов от нефтяных котировок. В идеале, чтобы это были отрасли, рентабельность которых растет в период низких цен на нефть. К такой категории относятся высокотехнологичные секторы, например, микроэлектроника, добавил он.

В проекты внутри страны целесообразно инвестировать лишь небольшую долю свободных средств фонда, уверен глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. Причем финансировать проекты из ФНБ необходимо лишь при условии участия в них бизнеса, прежде всего иностранного, добавил он. Доля фонда в мегастройках должна быть небольшой — примерно 10%. Остальные 90% должны обеспечивать частные инвесторы.

Излишки ФНБ эффективно было бы направить на снижение налоговой нагрузки, в частности, на сокращение страховых взносов, уверен Владимир Назаров. Ставка могла бы быть уменьшена на 2 процентных пункта — с 30 до 28%. Выпадающие доходы пенсионного фонда в этом случае можно было бы компенсировать за счет ФНБ. Это позволило бы простимулировать российскую промышленность.

Инвестиции фонда внутри страны рискованны главным образом из-за низкой эффективности государственных вложений, добавила руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александра Суслина. Рентабельность вложений в госпроекты находится на низком уровне. Из-за этого будет сложно оперативно перевести инвестированные средства собственно в деньги, если это потребуется для финансирования государственных обязательств в случае кризиса на нефтяных рынках.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА