18.11.2019 09:00 259

У региональных властей появится больше возможностей для ограничения притока трудовых мигрантов из безвизовых стран. Для этого минтруд предлагает дать им дополнительные полномочия. Ведомство уже разработало законопроект (есть в распоряжении "РГ").

Документ предусматривает несколько новелл. Первая — у губернаторов появится право утверждать перечень профессий, должностей и видов трудовой деятельности, по которым гастарбайтеры смогут получить патент, дающий право на работу в России, или наоборот — не смогут.

Например, если в регионе не хватает строителей, сельхозрабочих и дворников, профессии включат в список и получить патент можно будет только по ним. Либо в регионе есть избыток, допустим, электриков, и тогда их включат в другой список, и можно будет получить патент на работу по любой профессии, кроме этой.

Сейчас региональные власти не имеют возможностей регулировать потоки трудовых мигрантов, кроме как устанавливая стоимость патента — чем выше потребность в рабочей силе в регионе, тем он дешевле, вводить ограничения на привлечение их в определенные сектора экономики, не конкретизируя по профессиям и видам работ либо вовсе запретить продавать патенты для работы на территории.

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Вторая новелла — мигранты в случае принятия законопроекта должны будут направлять в органы по миграции копию трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ по найму у физических лиц. Если в течение определенного срока такой договор представлен не будет, патент у мигранта аннулируют. Сейчас подобная процедура уже действует, но распространяется она только на тех, кто работает у юридических лиц. Физические лица с наемными работниками договоры, как правило, не заключают.

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Третья — работодатели должны будут уведомлять МВД о заключении или расторжении трудового договора с мигрантами только в электронном виде и в течение одного дня. По действующему законодательству, на это отводится три дня, и направить его можно не только в электронном, но и в бумажном виде.

Еще одна новелла документата — возможность для регионов устанавливать лимиты на выдачу патентов. Работодателей должны будут уведомлять о них как минимум за три месяца.

Также законопроектом предлагается отказаться от ежегодного установления правительством допустимой доли иностранных работников в отдельных отраслях экономики (спорт, торговля, фармацевтика, строительство, сельское хозяйство, транспорт). Сейчас она принимается ежегодно, даже если доли не меняются. Впредь предлагается делать это по необходимости.

И еще — по действующему законодательству, мигранты, которые "кочуют" из региона в регион, работая, например, водителями или дорожными рабочими, должны покупать патенты в каждом субъекте, где они оказались. Законопроект предполагает определить случаи, когда делать это им будет необязательно.

Как пояснили "РГ" в Минтруде России, законопроект позволит властям регионов не только отслеживать ситуацию на рынке труда, но и влиять на нее, точечно регулируя.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, сейчас есть коллизия: глава региона отвечает за эффективность социально-экономического развития и в том числе за обеспечение занятости населения, но почти не может влиять на миграционную ситуацию.

"Важная новелла — уточнение порядка применения патентов в части распространения их на всю территорию страны. Но к этому надо подходить очень осторожно, чтобы мы не увидели практику выдачи значительного числа патентов в одних регионах, а работающих по ним мигрантов — в других, там, где установлены лимиты", — сказал он.

По словам эксперта по вопросам миграции Вячеслава Постанина, при всей важности законопроекта, он вызывает несколько вопросов. В частности, пункт об обязанности мигрантов предоставлять МВД трудовые договоры с частными лицами. Мало кто из "частников" захочет их заключать, ведь это будет накладывать на них обязанность платить за мигранта взносы в социальные фонды, оплачивать им больничные и отпускные, что мало кто из нанимателей сможет себе позволить, считает эксперт. Кроме того, гастарбайтеры часто приглашаются для выполнения разовых работ — покрасить забор, прополоть огород, выложить плитку в ванной. За неделю такой мигрант может поменять нескольких работодателей. И тогда он тоже должен почти ежедневно направлять трудовые договоры в органы по миграции? "В этом вопросе должно быть больше гибкости", — полагает Постанин. Еще один пункт, вызывающий сомнение, — это необходимость уведомлять МВД о заключении и расторжении договоров с мигрантами в течение всего одного дня.

Марина ГУСЕНКО

