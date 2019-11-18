18.11.2019 09:10 213

Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию профильного для них закона. Они считают, что предложенный Минюстом вариант явно предоставляет преференции должникам и необходимо внести изменения, защищающие также интересы участников рынка. Правозащитники указывают, что граждане как заведомо более слабая сторона нуждаются в большей защите.

Информация о том, что СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разослала кредиторам письма с просьбой рассмотреть разработанные ею поправки к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», размещена на сайте организации. Новый закон должен с 2021 года заменить закон о взыскании долгов физлиц (см. "Ъ" от 19 сентября). После обсуждения с участниками рынка взыскания и кредиторами доработанный вариант будет представлен в Минюст и ФССП, сообщили в НАПКА.

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