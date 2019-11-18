18.11.2019 09:30 225

В 2020 году Росстат запустит пилотные проекты по использованию огромных массивов данных Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы вместо и в дополнение к традиционным данным обязательной отчетности.

Росстат хочет сделать статистику более точной, оперативной и менее обременительной для предприятий: ряд статистических форм, которые они регулярно обязаны предоставлять, может быть отменен. Росстат уже несколько лет получает данные Банка России, с этого года — и данные минэнерго, а теперь планирует подписать с Пенсионным фондом и ФНС "дорожные карты" по использованию их обезличенных данных, рассказал журналистам руководитель Росстата Павел Малков на конференции "Цифровая повестка для статистики".

Как пояснил "Российской газете" советник главы Росстата Павел Смелов, у ПФР уже реализован функционал выгрузки обезличенных данных. У ФНС нет инструментария обезличивания своей информации (и она защищена налоговой тайной), для обмена ей и Росстату придется перенастраивать IT-системы, отметил Смелов.

"Наверное, ФНС является самым ценным источником информации для статистики", — сказал Малков. "Например, налоговая служба видит 100% легального малого бизнеса, а мы вправе делать только выборочные обследования. Средний и крупный бизнес отчитывается о прибыли и Росстату, и ФНС, и если окажется, что эти данные сопоставимы, то мы просто перестанем их запрашивать", — пояснил Смелов.

Пенсионный фонд уже несколько раз предоставлял данные о страховых взносах для экспериментальных расчетов, и Росстат убедился, что их можно использовать для статистики рынка труда и заработных плат. В частности, в этом году они учитывались при расчете модальной (чаще всего встречающейся) и медианной зарплат. Посчитать эти показатели, более информативные, чем средняя зарплата, без данных ПФР было бы гораздо сложнее, они позволили точнее выявлять различия между регионами, отраслями и даже отдельными предприятиями, отметил Смелов. Однако тестовые выгрузки шли в ручном режиме, Росстат же планирует сделать их автоматическими.

Росстат перестанет запрашивать у предприятий данные, которые уже есть у налоговой службы и ПФР

Пересмотр источника информации не должен повлиять на методологию расчета, чтобы сохранилась сопоставимость показателей с предыдущими периодами. Для этого какое-то время Росстат будет рассчитывать их как на данных статистической отчетности, так и на данных госорганов, сказал Смелов.

Игорь ЗУБКОВ