18.11.2019 09:20 215

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата. Драйверами роста зарплат оказалось увеличение промышленного и сельскохозяйственного производств, большие стройки и борьба властей с зарплатами в конвертах.

Лидеры и аутсайдеры

Данные о размерах и темпах роста зарплат в российских регионах представлены в информации Росстата для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации по итогам III квартала. Для ранжирования рейтинга «Известия» использовали сведения об изменениях начислений от работодателей в январе–августе, определив средний процент роста в этом году. Мы не стали акцентировать внимание на размерах зарплат, поскольку в различных регионах отличается и стоимость труда, и цены на товары и услуги.

Наибольший темп роста оказался в Республике Тыва. Здесь в январе–августе зарплаты повысились в среднем на 13% в сравнении с теми же месяцами прошлого года. Также в тройку лидеров вошли Севастополь с показателем 11,6% и Костромская область с 10,9%.

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Предпоследнюю строчку рейтинга заняла Северная Осетия с показателем 3,7%. В Калининградской области зарплаты росли в среднем на 4%.

Москва оказалась в середине рейтинга ближе к верхним позициям с темпом увеличения 8,5%. В среднем по стране зарплаты в январе–августе выросли на 7,8% к тому же периоду прошлого года.

На рост заработной платы влияют в первую очередь показатели производственной и финансовой деятельности субъектов, сказали «Известиям» во ВНИИ труда. В Костромской области и Севастополе по итогам восьми месяцев отмечен высокий рост промышленного производства (на 11,5% и 11,9% соответственно), отметили там. А вот в Санкт-Петербурге тот же показатель составил только 5%; в Калининградской области — 2, в Северной Осетии промпроизводство сократилось на 8,1%. Это отчасти могло оказать влияние на темпы роста средней заработной платы в указанных регионах, считают во ВНИИ труда.

Динамика зарплат зависит от развития конкретного региона, уровня цен, наличия предприятий определенных отраслей и стартовых значений заработных плат, считает заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Например, уровень зарплат в IT-компаниях на аналогичных должностях выше, чем в розничной торговле, производстве или агрокомплексе. Появление в регионе нескольких крупных компаний сегмента с более высокими заработными платами приведет к росту средних значений в регионе, пояснил специалист.

— Безусловно, уровень зарплат зависит от наличия достаточного количества квалифицированных сотрудников определенной специализации в регионе. Обычно при недостатке кадров зарплаты начинают расти, при избытке — снижаться. В случае нехватки специалистов работодатели могут привлекать кадры из других городов, предлагая работу вахтовым методом, и немного завышать для них зарплатные предложения, — рассказал Александр Ветерков.

Также нужно понимать, что показатели роста невысоких зарплат в относительных цифрах могут выглядеть значительно, добавил эксперт. Например, при зарплате в 25 тыс. рублей прибавка 5 тыс. рублей уже покажет 20-процентный рост.

Секреты взрывного роста

Столь значительный рост зарплат в Тыве может быть связан с подъемом сельского хозяйства, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. За счет низкой базы прошлых лет даже незначительное увеличение доходов населения отражается в статистике, как хороший рост в процентах, отметил он. Также в субъекте развита горнодобывающая промышленность, где довольно много высокооплачиваемых мест. В администрации Тывы не прокомментировали успешные результаты региона.

В правительстве Севастополя (вторая строчка рейтинга) пояснили «Известиям», что повышение средних зарплат обеспечено ростом промышленного производства (за январь–август 2019 года на 18%), функционированием свободной экономической зоны и масштабным строительством. По итогам года власти ожидают роста среднего заработка на 9,4% к предыдущему году (до 34,8 тыс. рублей). В дальнейшем до 2024-го в правительстве Севастополя рассчитывают на рост зарплат на 10,1–10,3% ежегодно.

В администрации Костромской области (третье место) связывают рост среднего заработка с активной деятельностью чиновников и правоохранителей по борьбе с «серыми» зарплатами. Кроме того, значительное увеличение уровня зарплат произошел в банковской сфере — вдвое к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2019-го в администрации региона рассчитывают на увеличение зарплат на 13,4% в сравнении с 2018-м. А вот уже в 2020–2022 годах ожидается умеренный рост темпами 5,5–6,5% в год, заключили в пресс-службе администрации Костромской области.

Не слабый рост, а высокая база

В правительстве Санкт-Петербурга, где рост зарплат оказался наименьшим, называют одной из причин сдержанного темпа высокую базу 2018-го. В прошлом году средний заработок в городе увеличился на 12,4% относительно 2017-го, сказали в пресс-службе администрации. Это было обусловлено существенным ростом зарплат бюджетников в рамках выполнения майских указов.

При этом в номинальном выражении трудовые доходы петербуржцев одни из самых высоких в стране и уступают лишь зарплатам в Москве и «сырьевых» регионах, добавили в правительстве Северной столицы. В дальнейшем региональные чиновники ждут роста заработка граждан за счет повышения производительности труда.

В правительстве Северной Осетии и Калининградской области не прокомментировали «Известиям» их позиции в рейтинге роста зарплат. В Калининградской области довольно слабое повышение заработка может объясняться эффектом высокой базы, считает Александр Щербаков. А вот невысокий показатель в Северной Осетии говорит о том, что региональным властям стоит приложить усилия для ускорения роста экономики региона, например, за счет привлечения новых инвесторов, считает эксперт.

В реальном выражении зарплаты россиян по итогам 2019-го увеличатся только на 0,1%, указали специалисты Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы. По ожиданиям чиновников, в 2020-м рост реальных доходов составит 1,5%, а с 2021 по 2024 год темпы увеличатся с 2,2 до 2,4%.

Анна ИВУШКИНА

