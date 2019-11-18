18.11.2019 09:50 270

В этом году почти 15% граждан при переводе пенсионных накоплений сделали выбор в пользу Пенсионного фонда России, это максимальная доля за несколько лет. Впрочем, всему причиной общие слабые результаты переходной кампании: при снижении активности граждан и падении абсолютного числа поданных заявлений доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) просто размывается.

Одним из лидеров кампании по переводу пенсионных накоплений этого года может стать Пенсионный фонд России (ПФР), свидетельствуют данные о поданных заявлениях на смену страховщика. На 11 ноября около 38 тыс. заявлений, или почти 15%, было направлено на возвращение средств из частных фондов в ПФР. По итогам переходной кампании прошлого года было удовлетворено 74 тыс. заявлений на возвращение граждан в ПФР, но тогда это составило лишь 4,6% от всех переходов между страховщиками. Год от года число заявлений, поданных на перевод накоплений в ПФР, снижается, при этом их доля растет: в 2017 году вернулись в ПФР 1,4% (76,7 тыс. человек) от подавших заявления на смену страховщика, в 2016 году — 1,2% (79,3 тыс. человек). Почти во всех фондах, предоставивших "Ъ" данные, перевод пенсионных накоплений в ПФР входит в пятерку крупнейших направлений на смену страховщика.

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