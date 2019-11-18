18.11.2019 10:10 370

Международные инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок. На минувшей неделе приток средств в фонды акций составил $140 млн, еще $60 млн было инвестировано в фонды облигаций. Нерезиденты покупают российские активы, которые выглядят привлекательными из-за высоких дивидендов, а также снижения ставки Банком России.

Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок на прошлой неделе резко ускорился, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке "Ъ", основанной на отчете BofA Merrill Lynch Global Research и BCS Global Markets (учитывают данные EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, поступивших на российский рынок акций за неделю, закончившуюся 13 ноября, составил $140 млн. Основной приток средств пришелся на глобальные фонды — $83 млн, в фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована только на российские акции,— $57 млн. Инвесторы наращивают вложения в российский рынок акций третью неделю подряд, за это время приток в фонды составил $210 млн.

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