18.11.2019 10:20 313

В понедельник, 18 ноября, Bitcoin торгуется на уровне в $8540, за последние пять месяцев он подешевел на 38%. Стоимость актива начала снижаться после того, как в конце июня она установила годовой максимум в $13 800. В скором времени курс монет продолжит падать, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Он объяснил, что на данный момент курс Bitcoin находится ниже важного уровня сопротивления в $8700, поэтому пока существуют риски дальнейшего снижения. По словам эксперта, падение должно замедлиться на отметке в $8200 — там проходит линия поддержки.

Джиндал подчеркнул, что началу новой волны роста стоимости главной цифровой монеты помешает множество зон сопротивления, которые находятся вблизи $8600. Актив сможет начать восстанавливаться только в том случае, если он закрепится выше отметки в $8660, предупредил аналитик. В противном случае цена начнет двигаться в сторону $8420, после чего снижение замедлится на отметках в $8375 и $8200, заключил специалист.

Ранее основатель компании Fundstrat Том Ли предположил, что Bitcoin сможет обновить исторический максимум стоимости в $20 000 к 2022 году. По мнению аналитика с Уолл-стрит, курс первой криптовалюты достигнет отметки в $25 000 в том случае, если количество ее пользователей достигнет 1 млн.

Михаил ТЕТКИН