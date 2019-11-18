18.11.2019 10:30 238

Рубль утром понедельника малоподвижен в ожидании новых позитивных сигналов о продвижении США и КНР к заключению торговой сделки, которая поможет остановить затянувшуюся торговую войну.

На стороне рубля играет нефть, чьи котировки сегодня остаются вблизи семинедельных максимумов.

Локальной поддержкой формально выступает фактор российского налогового периода, однако его пик приходится на следующий понедельник, из-за чего экспортеры могут увеличить предложение валютной выручки лишь со второй половины текущей недели.

К 10.15 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,75, и рубль дорожает на 2 копейки. К евро рубль теряет 4 копейки, котировки вблизи 70,54.

По мнению Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, утром рубль может получать поддержку от улучшения настроений как на мировых фондовых, так и на нефтяных площадках, но затем есть вероятность "залечь в "боковик" в ожидании новых торговых и макроэкономических сигналов".

Валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса <PHP= показывают смешанную динамику.

Нефть пытается продолжить рост после пятничного укрепления на 1,6%, и баррель Brent оценивается в $63,42 (+0,2).

В субботу китайские агентство Синьхуа сообщило о "конструктивных переговорах" в телефонном формате на высоком уровне, в которых участвовали в том числе вице-премьер КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин. Это усилило надежды на достижение соглашения о "первой фазе" торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

На текущей неделе интерес для мировых рынков представляет протокол последнего заседания ФРС США, на котором была снижена ставка по доллару и прозвучали намеки о паузе в дальнейшем смягчении ДКП для оценки эффекта от трех снижений ставки в текущем году.

В пятницу ожидается выступление новой главы ЕЦБ Кристин Лагард на Европейском банковском форуме, также в пятницу выйдет массив предварительных ноябрьских данных о деловой активности в еврозоне и США.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ