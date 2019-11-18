18.11.2019 13:00 280

«Яндекс» придумал новую структуру управления компанией. Он создает фонд, который будет согласовывать сделки по консолидации более 10% акций в одних руках и получит право вето на такие решения, как передача персональных данных пользователей. Волож в письме сотрудникам назвал это «золотой акцией 2.0».

«Яндекс» изменит структуру управления компанией и создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках, говорится в сообщении компании. Изменения одобрил совет директоров, 20 декабря их обсудят на специальном собрании акционеров.

«Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса «Яндекса» и защитит интересы страны. Вот к чему мы пришли после многих месяцев обсуждений», — говорится в письме основателя «Яндекса» Аркадия Воложа сотрудникам.

«Золотая акция 2.0»

Фонд получит «золотую акцию», которая сейчас позволяет блокировать консолидацию 25% акций в руках одного инвестора, следует из сообщения компании. Сейчас держателем «золотой акции» является Сбербанк. После передачи «золотой акции» фонду, права по ней будут расширены — в результате она даст право выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках.

Помимо этого с фондом надо будет согласовывать такие вопросы, как изменения в регламенте компании по защите данных пользователей, возможные партнерства с иностранными правительствами и передачу существенной интеллектуальной собственности. Влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд не сможет.

«Получается своеобразная «золотая акция 2.0», — отмечается в сообщении компании.

В совет директоров фонда «Яндекс» войдут трое руководителей компании — Волож, управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, а также представители пяти вузов (ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО), с которыми сотрудничает компания, и представители РСПП, Школы управления «Сколково» и фонда поддержки 57-й школы (Москва).

Очевидно, что как и любая крупная IT-компания, «Яндекс» должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом рынке, заявил председатель совета директоров компании Джон Бойнтон. «Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании», — отметил он (его слова приводятся в сообщении).

«Золотая акция» появилась десять лет назад как механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций «Яндекса» и гарантия защиты от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой, отмечает Волож в письме сотрудникам. В новой версии «золотой акции» больше ограничений, чем было десять лет назад, пишет он: «Но общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов».

Пакет Воложа

Волож, крупнейший акционер компании, согласился не продавать 95% своих акций в течение двух лет, говорится в сообщении компании. Он также передаст все свои акции в специальный семейный траст, который в случае смерти бизнесмена в течение двух лет сохранит право собственности на акции класcа B и обязуется голосовать по ним на собраниях акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров.

Согласовано с Кремлем

Новая структура управления «Яндексом» в деталях согласована с администрацией Кремля и одобрена первыми лицами государства, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к акционерам интернет-компании. По его словам, соблюдение интересов государства в фонде обеспечат сотрудники государственных вузов, их кандидатуры представит администрация президента. Для «Яндекса» представители вузов гораздо комфортнее, чем представители госкомпаний, отмечает он.

Представитель Сбербанка сообщил, что просьба «Яндекса» передать фонду «золотую акцию» будет рассмотрена на правлении Сбербанка 19 ноября. «В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам «Яндекса», — добавил представитель банка.

«Яндекс» рассчитывает, что снял с себя основные политические риски и теперь давление со стороны государства резко снизится, говорит источник «Ведомостей», близкий к акционерам компании.

Одна из главных претензий к «Яндексу» была связана с тем, что большей частью капитала компании владеют иностранцы. В прошлом году чиновники и «Яндекс» начали обсуждать варианты выхода из этой ситуации, в частности, переход крупного пакета акций под управление госкорпорации, рассказывали источники «Ведомостей» с обеих сторон. Осенью 2018 года стало известно, что переговоры о получении большего контроля над «Яндексом» ведет Сбербанк.

Летом депутат Госдумы Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий иностранцам владеть или контролировать более 20% «существенных информационных ресурсов» в России. Сам Горелкин прямо говорил , что поправки «безуслувно» коснутся «Яндекса». Инвесторов законопроект напугал — после первого публичного обсуждения в Госдуме капитализация «Яндекса» упала примерно на $1,5 млрд.

Юлия КОТОВА, Forbes Staff

