18.11.2019 15:00 259

Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу бывшего президента Бинбанка и владельца "Рост банка" Микаила Шишханова на постановление о незаконности сделки по внесению экс-руководством "Рост банка" (присоединен к банку "Траст") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочерней компании, говорится в материалах суда.

Ранее ПАО "Национальный банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными сделок по увеличению уставного капитала ООО "Рост инвестиции" за счет дополнительного взноса в размере 205 миллиардов рублей и ООО "Рост капитал" в размере 49,9 миллиарда рублей.

По мнению истца, сделки по увеличению уставного капитала дочерних структур недействительны, поскольку являются сделками с неравноценным встречным предоставлением. Кроме того, они направлены на вывод активов "Рост банка" на подконтрольные Шишханову компании, считает истец.

Столичный арбитраж 3 и 4 апреля отклонил заявления банка.

Однако апелляционные суды 1 июля удовлетворили жалобы истца, признав недействительными сделки по оплате "Рост банком" своей доли в уставном капитале ООО "Рост инвестиции" и ООО "Рост капитал". Также суд взыскал с ответчиков в пользу банка "Траст" денежные средства в размере 205 миллиардов рублей и 49,9 миллиарда рублей.

Эти судебные акты Шишканов, который был владельцем "Рост банка", обжаловал в кассационной инстанции.

Центральный банк РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать "Траст", входивший в топ-30 банков РФ, при помощи АСВ. Санатором был выбран банк "ФК Открытие", получивший в конце года на санацию "Траста" 127 миллиардов рублей.