18.11.2019 17:00 264

ФАС России признала рекламу ПАО «ВымпелКом», распространявшуюся в эфире телеканала ТНТ в июле-августе 2019 года, нарушающей законодательство, говорится в сообщении ведомства.

В рекламе сообщалось: «…Звезды сошлись для всех. Безлимитный интернет 3 месяца бесплатно во всех тарифах. Билайн…».

Однако, как установила служба, существует ряд тарифов, на которые не распространяется акция «Бесплатный безлимит». То есть в рекламе сообщаются недостоверные сведения об услуге.

На протяжении ролика в нижней части кадра сменяются уведомления с текстом о подробностях и условиях акции. При этом текст, выполненный мелким шрифтом и размещенный на 5% площади кадра, меняется каждые 2 секунды.

По мнению комиссии ФАС, такие форма и условия распространения уведомлений не позволяют потребителям прочитать их. Таким образом, информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе фактически отсутствует.

На основании установленных фактов служба признала ролик нарушающим закон о рекламе и выдала «ВымпелКому» как рекламодателю предписание об устранении нарушения.

Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Обществу грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.