19.11.2019 08:50 188

Со следующего года пользователей Единого портала госуслуг будут извещать об их правах на те или иные льготы, о которых они могли даже не знать. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление , расширяющее перечень сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг. На сайте появится так называемое единое цифровое окно для подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в подведомственные им организации. Через него же можно будет отслеживать ход их рассмотрения и контролировать качество работы госорганов.

Через Госуслуги также предложат осуществлять юридически значимые действия, в том числе совершение сделок в электронной форме, например, сделки купли-продажи с применением электронной подписи. "И есть также предложение использовать его для информирования людей на основании данных в их личном профиле, который создан на этом портале, о подаче заявления или о получении каких-либо льгот, которые могли просто быть неизвестны людям, но на которые они имеют право", — заявил глава правительства на совещании со своими заместителями.

На сайте государственных услуг появится так называемое единое цифровое окно для подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в подведомственные им организации

Хотя в нормативные акты новые сервисы уже вписаны, их техническая реализация будет происходить в следующем году. Министерства и ведомства, указал Дмитрий Медведев, должны подготовиться к этому. "Вопрос не только в том, чтобы красивую модель создать, а в том, чтобы она была рабочей, чтобы она существовала", — отметил глава правительства.

Вице-премьер Максим Акимов обратил внимание, что в следующем году планируется запустить сервисы по онлайн-поступлению в высшее учебное заведение и по взысканию задолженности службой судебных приставов. Спрос населения на услуги цифрового государства растет, заявил зампред правительства. Портал госуслуг сейчас один из самых посещаемых в мире сайтов государственных структур, и в скором времени он уверенно перешагнет отметку в 100 миллионов пользователей.

Дальний Восток

Авиаперевозки будут субсидированы

На совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев также сообщил о расширении с 2020 года программы субсидирования пассажирских перевозок на Дальний Восток. Глава правительства подписал постановление, уточнив порядок государственной поддержки доступности воздушных перевозок для социально незащищенных групп населения. На эти цели правительство не первый год выделяет авиакомпаниям субсидии из федерального бюджета.

В следующем году количество авиамаршрутов, подпадающих под господдержку, расширяется. "Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. Это означает, что транспортная доступность этого региона будет выше", — заявил глава кабмина. В список, в частности, включены авиаперелеты из подмосковного аэропорта Жуковский.

Кабинет министров намерен проиндексировать субсидии для авиаперевозчиков в среднем на 30 процентов. "Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года — 50 процентов от стоимости коммерческого тарифа на место в экономклассе", — разъяснил Медведев содержание постановления.

Владимир КУЗЬМИН

