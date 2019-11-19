19.11.2019 09:00 147

Организация малого и среднего бизнеса «Опора России» считает, что Всемирный банк допустил ошибки при составлении рейтинга Doing Business. Как говорится в официальном заявлении организации, полученном Forbes, ошибки касаются условий ведения бизнеса в России.

В этом году в рейтинге Doing Business, показывающем, насколько легко в той или иной стране вести бизнес, Россия заняла 28-е место из 190. Это ниже, чем было прописано в майских указах Владимира Путина в 2012 году. Тогда президент ставил задачу обеспечить стране 20-е место к 2018 году.

В своем заявлении «Опора» напомнила, что эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ранее назвали российскую ФНС одним из мировых лидеров в области цифрового развития. Такое очевидное расхождение с оценкой Всемирного банка «вызывает недопонимание», считают в организации.

«Опора» перечислила ошибки, которые, по ее мнению, допустил Всемирный банк в расчетах. В частности, несогласие «Опоры России» вызывает то, что авторы рейтинга считают как отдельную процедуру нотариальное свидетельствование подписи на заявлении о государственной регистрации компании. Подавляющее большинство предприятий не пользуются услугами нотариуса для заверения подписи, подчеркивает «Опора»: «Ведь большинство компаний подают заявление в электронном виде с использованием электронной подписи заявителей, а четверть заявителей приходят в налоговый орган лично», — указывает организация.

Как пишет «Опора», авторы рейтинга учитывают то, что российские предприниматели должны заплатить за регистрацию бизнеса госпошлину в размере 4000 рублей. Но при электронной подаче заявления о регистрации пошлину платить не надо, подчеркивает ассоциация. «Вызывает сомнение учет изготовления печати как отдельной процедуры, хотя законом обязательность печати отменена еще в 2015 году», — указано в сообщении. Авторы подчеркивают, что большинство участников хозяйственного оборота для проверки контрагентов используют онлайн-сервисы налоговой службы.

Наконец, ошибкой «Опора России» называет то, как авторы рейтинга учитывают открытие расчетного счета в банке: «Рейтинг считает, что он [счет] открывается в течение двух дней после создания компании, и при этом требуется нотариальное заверение подписей директора и бухгалтера». Центробанк не предусматривает нотариального заверения подписей на банковских карточках, а подтверждающие полномочия единственного исполнительного органа документы не требуются, поскольку данная информация содержится в выписке из ЕГРЮЛ, подчеркивает «Опора России». «А сам счет открывается в течение нескольких часов, максимум — одного дня», — указано в сообщении.

Несогласие с рейтингом Doing Business в понедельник выразила и «Деловая Россия». «Эффект от внедрения электронных сервисов налогового взаимодействия и снижения общего бремени администрирования на предпринимательство колоссален и не может быть не замечен, а это значит, что необходимы соответствующие изменения в методологию составления рейтинга, в частности раздела «уплата налогов», — говорит председатель «Деловой России» Алексей Репик в комментарии, присланном в Forbes. Он напомнил, что более 50% новых компаний подают документы на регистрацию онлайн, а с этого года отменена государственная пошлина при электронной подаче таких документов. Среди других изменений Репик назвал то, что вся налоговая отчетность формируется теперь автоматически, а передача ФНС функций по администрированию взносов в социальные фонды сократила число необходимых деклараций с трех до одной и полностью цифровизировала документооборот по ним.

В начале ноября рейтинг Doing Business уже раскритиковала Федеральная налоговая служба. Ведомство сообщило, что считает методику рейтинга непрозрачной, а данные Всемирного банка — сильно расходящимися с данными независимых экспертов и опросами, которые проводили представители российского бизнеса. ФНС указывала, что вместе с Минфином обращалась во Всемирный банк с просьбой о разъяснениях, но «никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, не получала». Министр экономического развития Максим Орешкин подчеркивал , что рейтинг — это не полное отражение инвестиционного климата в той или иной стране. Doing Business лишь «демонстрирует, насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компаний, с налогообложением, с прохождением таможенных процедур легче или тяжелее по сравнению с другими странами», отмечал министр.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

