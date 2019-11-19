19.11.2019 09:20 203

Повсеместное внедрение оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов в следующем году окажется на руку покупателям — они получат от торговых сетей новые программы лояльности. Процесс покупок в интернете тоже должен заметно упроститься.

Развитие оплаты через QR-коды — это разновидность платежей c2b (от клиента бизнесу) — поддерживает Банк России через созданную им Систему быстрых платежей (СБП). Это и один из способов борьбы ЦБ с монополизмом на рынке эквайринга. Оплата через сканирование телефоном QR-кода напрямую списывает деньги со счета покупателя на счет продавца, не требуя карты и терминала.

Сейчас над проектом c2b-платежей в СБП активно работают 12 банков, сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Пользователям доступны платежи по статическому (может быть напечатан, например, и на листе бумаги) и динамическому (выводится на кассе магазина) QR-кодам, в разработке находятся другие сценарии платежей через СБП, которые будут представлены рынку в 2020 году, уточнили в НСПК. В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что платежи конкретно по QR-коду через СБП будут распространены повсеместно в 2020 году.

Банкам, с одной стороны, новая технология выгодна для увеличения транзакций физлиц, а с другой стороны, помогает привлекать торгово-сервисные предприятия на эквайринг и расширять тем самым клиентскую базу, говорит представитель банка "Русский стандарт".

СБП может стимулировать снижение тарифов по эквайрингу, так как банки будут стараться удержать клиентов, для которых оплата по QR-коду будет дешевле. Кардинального снижения не последует — банки не станут работать в убыток, констатирует руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков. Но раз стоимость эквайринга снизится, то торговые сети будут предлагать клиентам скидки и хорошие условия для того, чтобы стимулировать их оплачивать покупки через СБП, уверен он.

В ряде случаев оплата через QR-код будет удобнее, чем через специальные мобильные сервисы

Полного вытеснения безналичных платежей не произойдет: СБП с QR-кодами — это дополнительный вариант оплаты, а не полноценная замена привычных вариантов платежей, говорит Ситдиков. Наиболее востребована оплата по QR-коду будет среди онлайн-покупателей, считает он. Сейчас для оплаты товаров в интернет-магазинах требуется вручную ввести реквизиты и подтвердить оплату через SMS-код — мобильные платежные сервисы как Apple Pay или Samsung Pay в этом случае неприменимы, а СБП может ускорить процесс.

Развитие и улучшение сервиса с использованием QR-кодов будет зависеть от его востребованности покупателями, считает представитель банка ВТБ. Он ожидает, что эта технология будет заметно развиваться в сегменте микробизнеса и малых предприятий. Развитие таких технологий еще и инструмент для расширения целевой аудитории молодыми людьми, которые очень скоро станут основным целевым сегментом банков, добавляет директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова.

Роман МАРКЕЛОВ