19.11.2019 09:30 226

Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас операторы отказываются раскрывать приставам детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи. Запросы в БКИ позволят ФССП контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам.

Проект закона, которым предлагается наделить ФССП полномочиями «по истребованию документов и информации» в том числе у операторов связи и БКИ, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как указано в пояснительной записке, при реализации своих полномочий «должностные лица ФССП столкнулись с трудностями по истребованию информации и документов», необходимых для рассмотрения обращений граждан по закону о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).

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