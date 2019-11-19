19.11.2019 09:40 360

Полиция Сергиево-Посадского района разбирается в махинациях преступной группы, сумевшей с помощью поддельного завещания завладеть землей и жилплощадью настоящих наследников. Увы, подобных случаев немало и в других регионах страны. Но в обозримом будущем технология блокчейна и Единая электронная система нотариата смогут практически полностью обезопасить граждан от подобного рода аферистов, считает начальник законодательно-методического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин. Об этом и о многом другом он рассказал в интервью «Известиям».

Нотариат и мошенники

— Почему одни нотариусы работают в просторных, раскрученных в рекламном плане офисах, а другие как будто прячутся от кого-то в норах? Стоит ли насторожиться клиенту при обращении в подозрительную нотариальную контору? Где и как можно узнать о репутации того или иного нотариуса?

— Начнем с того, что рекламироваться нотариусу запрещено законом, он может лишь информировать о своем местоположении и графике работы. Каждый нотариус, деятельность которого строго регламентирована, осуществляет публично-правовую функцию от имени государства и имеет высокий уровень юридической квалификации. И если нотариус допускает в своей работе нарушения закона, какие-то проступки, он несет строгую ответственность, вплоть до потери права осуществлять нотариальную деятельность. Поэтому у нас не бывает «подозрительных» нотариальных контор. Если это действующий нотариус, то вам гарантирована полная защита ваших прав, вплоть до полной имущественной ответственности нотариуса. А вот проверить, действует ли тот или иной нотариус, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты либо на сайте региональной нотариальной палаты.

А размер и обстановка нотариальной конторы зависит от многих факторов. Нотариус ведет свою деятельность на условиях самофинансирования. В крупных городах, в деловом центре, где у нотариуса может быть большой поток посетителей, постоянные крупные клиенты, у него есть возможность содержать и более представительное помещение, и больший штат помощников. Но даже в мегаполисах во многих районах поток людей может быть небольшой, а значит, и средств на аренду дорогого помещения недостаточно. Повторю, что нотариус — не предприниматель и содержит нотариальную контору исключительно за счет взимаемой оплаты за совершение нотариальных действий, на основе твердо установленных тарифов.

В труднодоступных и малонаселенных районах страны ситуация с достаточностью финансирования нотариальной деятельности и вовсе непростая. Например, сейчас ФНП из взносов нотариата всей страны доплачивает нотариусам таких районов на местах, чтобы они имели возможность там жить и работать, заполняя десятилетиями пустовавшие должности, так как там без финансовой поддержки палаты в принципе не выжить на самофинансировании. Соответственно, помещения контор там более чем скромные, а условия труда — тяжелые. И множество наших коллег, имеющих и ученые степени, и множество наград за свой труд, и огромный опыт, работают в небольших конторах, потому что их задача — предоставить гражданам квалифицированную юридическую помощь, а не зарабатывать на внешний вид помещения.

Поэтому клиенту в первую очередь надо обращать внимание не на качество отделки конторы, а на то, есть ли информация об этом нотариусе на сайте палаты, и если есть — смело обращаться.

— Как простой человек может проверить подлинность нотариального документа? Доверенности, например?

— Для проверки доверенностей в сети интернет существует специальный онлайн-сервис на портале Федеральной нотариальной палаты. Им может воспользоваться каждый желающий совершенное бесплатно. Чтобы убедиться в действительности документа, нужно будет указать реквизиты: дату, реестровый номер и ФИО нотариуса, который удостоверил доверенность. Сервис выдаст ответ — содержится ли в реестре документ с такими реквизитами или нет, а также, если доверенность впоследствии была отменена, сообщит об этом.

Ведомства, которым предоставляются нотариально удостоверенные документы, обладают более широкими полномочиями по проверке их содержания. Например, если это доверенность, они могут сделать онлайн-запрос и сверить текст предъявленного документа с цифровым оригиналом документа, изначально сохраненным в Единой информационной системе нотариата.

В электронном виде сегодня регистрируются и все остальные удостоверяемые нотариусами документы. Поэтому и сами нотариусы, и представители государственных органов могут оперативно проверить подлинность любого нотариального документа. Таким образом, при обращении к нотариусу подделки выявляются сразу, и это гарантия законности любой сделки, если ее удостоверяет нотариус.

— Как подстраховаться гражданину при сделках с недвижимостью, например? При оформлении завещания? При заключении договора ренты с пожизненным содержанием?

— Если гражданин обращается по таким вопросам к нотариусу, он уже тем самым себя страхует и получает гарантированную защиту своих прав. Нотариус действует согласно установленному законом регламенту и максимально тщательно проверяет все необходимые в том или ином случае юридические нюансы, так как несет полную ответственность за результат своей работы. Сегодня мы работаем по принципу «одного окна», то есть сами запрашиваем необходимые документы в государственных структурах, готовим документы к сделке. Если же вследствие его ошибки человеку был причинен ущерб, то нотариус полностью его возмещает, это гарантируется четырехступенчатой системой имущественной ответственности. В нее входят и обязательное страхование профессиональной деятельности, и Компенсационный фонд ФНП. Кроме того, мы подробно разъясняем все правовые последствия сделки и убеждаемся в том, что именно это действие и именно на условиях, указанных в договоре, человек хочет совершить, и это уже страхует от печальных последствий и рисков последующей оспоримости сделки. И это всё является обязательной частью нашей работы.

Общеизвестный факт: сделки в простой письменной форме, без нотариуса, часто заканчиваются судами, потерей имущества или средств именно потому, что человек не понимал, что подписывает. Обратившись же к нотариусу, люди получают правовые гарантии своих прав.

— Каков алгоритм действий нотариуса, когда его пытаются ввести в заблуждение? С какими правоохранительными органами в первую очередь контактируют нотариусы? Насколько эффективно отзываются на такие сигналы силовики? Есть ли примеры с разоблачением аферистов?

— При любых подозрениях в отношении подлинности предъявленных бумаг, при сомнениях в поведении заявителей нотариус обязательно проводит дополнительную проверку документов. Проверить можно не только документ с печатью нотариуса, но и документ, выданный сторонним ведомством. Например, подлинность паспорта проверяется путем запроса в базу миграционной службы. Если выясняется, что документ поддельный или указанные в нем сведения недостоверны, нотариус сразу же сообщает об этом в полицию. Правоохранительные органы реагируют незамедлительно, и подозреваемых в мошенничестве лиц нередко задерживают непосредственно в кабинете нотариуса. Есть многие профессиональные способы выявления мошенников, но раскрывать их я, конечно же, не буду.

А примеров таких разоблачений множество. Только Московская городская нотариальная палата в год направляет правоохранителям сведения о почти сотне выявленных поддельных документов. Буквально на днях СМИ рассказывали, как одна из наших московских коллег смогла спасти от аферистов квартиру пожилой женщины. Посторонняя дама попыталась предъявить нотариусу паспорт с переклеенной фотографией, чтобы выдать себя за собственницу недвижимости и получить доверенность на распоряжение ее жильем.

Или другой пример — коллега из Санкт-Петербурга выявила поддельный договор купли-продажи недвижимости. Документ был якобы удостоверен у другого нотариуса, в процессе же проверки выяснилось, что он такой договор никогда не оформлял. О подделке сразу же сообщили в полицию, а также предупредили всех нотариусов Северной столицы на случай, если мошенники решат сменить нотариальную контору в последний момент. Так и получилось. Поймать преступников удалось уже у другого нотариуса Петербурга.

— Какие опасности на сегодняшний день представляет для рядовых граждан использование цифровой подписи? Может ли нотариус сделать такие сделки более безопасными?

— Несмотря на то что законодатель уже принял ряд мер по контролю процедуры выдачи ЭЦП и их дальнейшего использования, этот инструмент нельзя назвать безопасным с правовой точки зрения. Прежде всего, важно понимать, что сделка, где стороны подписали договор в электронной форме с помощью ЭЦП и не обратились для ее удостоверения к нотариусу, так и остается сделкой в простой письменной форме. А значит, и риски здесь сохраняются всё те же: нет гарантий законности и юридической чистоты самой сделки, велика возможность наступления непредвиденных правовых последствий, высока вероятности оспоримости сделки и т.д. Недостаточно гарантировать, что данную ЭЦП применяет именно ее владелец, важно удостовериться, что он понимает последствия своих действий, что его не принуждают к этому, не ввели в заблуждение.

Для огромного числа граждан возможность подтверждения своего волеизъявления удаленно, с помощью ЭЦП, делает их еще более уязвимыми перед мошенниками. Речь прежде всего о пожилых людях, которые могут и вовсе не осознавать, что нажатие пары кнопок на гаджете может означать их участие в сделке или принятие юридически значимого решения, хотя и молодые люди часто не вдаются в правовые детали соглашения, которое они подписывают в электронном виде.

Именно поэтому современные возможности и сервисы «электронного нотариата» позволяют нам предоставлять нашу помощь и в цифровых форматах сделок. Какой бы формат договора не выбрали стороны — на бумаге или в цифре, нотариус обязательно гарантирует ее законность. При этом нотариус делает сделку не только безопасной, но и предоставляет заявителям весь спектр современных электронных инструментов, в разы упрощающих и ускоряющих решение разного рода формальностей. Например, уже сегодня удостоверенный нотариусом документ можно оформить не только на бумаге, но и сразу в удобном цифровом формате. Для этого даже не нужно тратиться на приобретение личной ЭЦП — нотариус удостоверит документ своей квалифицированной усиленной электронной подписью, а заявитель подтвердит свое волеизъявление, оставив автограф на специальном планшете. Обращение к нотариусу также позволяет быстро зарегистрировать и право собственности на недвижимость — для этого опять же человеку не нужно будет получать ЭЦП или какие-то специальные разрешения в Росреестре. Нотариус сам направит электронный пакет документов в ведомство, и уже по прошествии одного рабочего дня регистрация будет осуществлена. Подобные сервисы действуют и для юридических лиц или ИП, когда нотариус сам направляет удостоверенные им документы на регистрацию в ФНС.

— Можно ли подстраховаться с помощью дополнительных средств фиксации сделки у нотариуса — видеозаписи, справки о вменяемости, инструментов цифровизации?

— Во-первых, нотариальный акт обладает повышенной доказательственной силой. То есть просто так оспорить в суде то, что удостоверено нотариусом, нельзя. Для этого надо сперва доказать, что нотариальное действие совершено с нарушением закона. Во-вторых, мы имеем право использовать при совершении нотариальных действий видеофиксацию, данные которой могут потом в суде подтвердить, что именно этот гражданин обращался за таким-то действием, что всё было совершено нотариусом в полном соответствии с регламентом. Если же у нотариуса возникают сомнения в дееспособности заявителя, он может попросить его — например, человека, пришедшего составлять завещание (особенно если он достаточно пожилой или имеет особенности поведения), — предоставить справку врача, подтверждающую, что он понимает значение своих действий.

Все совершаемые нами нотариальные действия вносятся в реестры Единой информационной системы нотариата, то есть изменить эту информацию уже невозможно, но всегда есть возможность ее проверить. Например, при открытии наследственного дела нотариус сразу получает всю информацию о завещаниях, если они были у наследодателя. Все завещания при их удостоверении обязательно вносятся в ЕИС нотариата с 2014 года, а ранее удостоверенные завещания также постепенно вводятся в систему, большая их часть уже также внесена. То есть подделка завещаний теперь исключена. А для наследников создан онлайн-сервис поиска наследственных дел — они могут через интернет на портале ФНП проверить, у какого нотариуса открыто наследственное дело, что не дает недобросовестным наследникам скрыть такую информацию с целью присвоения себе наследства.

Нотариат в цифровое время

— В последнее время граждане часто обращаются к нотариусу, чтобы заверить скриншот. Как именно нотариус в таком случае удостоверяется в подлинности скриншота? Имеется ли судебная практика, когда такой скриншот стал доказательством в суде?

— Это нотариальное действие называется обеспечение доказательств в сети интернет. Как это называют в обиходе, «нотариально удостоверенные скриншоты» страниц интернет-сайтов, социальных сетей, переписки в электронной почте и других интернет-источников давно активно используются в судебных спорах. Это важно для юридических лиц в хозяйственных спорах, для доказательства того, что в такой-то момент времени такая-то информация была размещена на таком-то сайте или наоборот, на указанном сайте ее не было. Часто это востребовано для защиты, например, своих авторских прав.



В последнее время это действие пользуется популярностью у широкого круга граждан, так как нотариально удостоверенные доказательства позволяют доказать факты оскорблений, троллинга, травли человека в Сети.

Совершается это нотариальное действие так: нотариус осматривает со своего компьютера представленное ему содержимое электронных ресурсов, описывает в своем протоколе, куда именно и как он зашел, что именно он видел, прикладывает скриншоты, удостоверяет эти сведения. Важно, что мы не оцениваем увиденное, а именно удостоверяем наличие или отсутствие искомой информации в виде текста, картинок или иного контента на указанном ресурсе.

Судебная практика с использованием таких доказательств уже достаточно обширна. Часто встречаются споры, где доказывался факт нарушения авторских прав, когда неправомерно использовались чужие фотографии, тексты или, например, образцы продукции. Известен, например, случай, когда бывший супруг угрожал своей жене в переписке, выкладывал в социальных сетях порочащую ее информацию с целью запугать женщину и отобрать у нее ребенка. Нотариус сделал обеспечение доказательств этой переписки и страниц из социальных сетей. В результате суд лишил бывшего супруга родительских прав и наложил судебный запрет на его общение с бывшей женой и дочерью. Также есть ряд случаев, когда художники и музыканты доказывали факт плагиата их произведений другими людьми с помощью обеспечения доказательств.

Важно, что теперь обеспечение доказательств нотариусом можно проводить и в том случае, если судебный процесс уже идет. Удостоверенный нотариусом документ обладает повышенной доказательственной силой в суде, то есть не требует дополнительного доказывания и принимается судом.

— Каким образом цифровизация помогает нотариусам распознавать подделки? Есть ли вероятность, что посторонние люди смогут получить доступ к конфиденциальной информации через системы цифрового нотариата (ЕИС)?

— Благодаря тому что каждый удостоверенный нотариусом документ вносится в Единую информационную систему нотариата, помимо того что хранится в архиве нотариуса и выдается на руки клиенту, документ, на основе которого возникает право, всегда остается неизменным. Соответственно, если даже экземпляр, хранящийся у гражданина на руках, некие недобросовестные граждане попытаются изменить в собственных интересах, такая подделка легко обнаружится.

Другие же документы, как уже упоминалось выше, проверяются путем запросов в различные ведомства через систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключена ЕИС нотариата. Таким образом, благодаря «электронному нотариату» выявлять подделки стало легче. Практически еженедельно нотариусы в различных городах России предотвращают попытки мошеннических действий, выявляя поддельные документы. Ранее, до создания «электронного нотариата», качественно изготовленная подделка могла быть замечена не сразу или не замечена вовсе — допустим, человек приходил к московскому нотариусу с доверенностью, которая якобы была выдана в Томске. Если документ вызывал у нотариуса сомнения, требовалось длительное время и целый ряд письменных запросов, чтобы подтвердить, действительно ли коллега из Томска удостоверил этот документ. Проверка же сведений, например, ЗАГС вообще могла растянуться на месяцы или окончиться ничем. Сейчас же благодаря ЕИС выяснить, что документ поддельный, можно буквально за минуты.

При этом сведения о совершенных нотариальных действиях являются нотариальной тайной, которая в силу закона строго охраняется, и доступ третьих лиц к таким сведениям может быть осуществлен только по решению суда.

Поэтому доступ посторонних людей в ЕИС нотариата исключен благодаря сложной системе ее защиты. Единая информационная система нотариата соответствует высочайшим требованиям безопасности и существующих регламентов защиты информации, включая нормативные требования ФСБ. Все сведения, которые нотариусы вносят в базу данных, зашифрованы. Прежде чем получить доступ к данным, каждый пользователь системы проходит двухфакторную аутентификацию. Прямой доступ к сведениям о конкретном нотариальном действии есть только у нотариуса, который его совершил и занес в ЕИС. Хранятся данные также в зашифрованном виде.

Нотариат и бизнес

— Что такое смарт-контракт? Гарантирует ли такая новая форма экономических отношений безопасность и стабильность для бизнеса или граждан?

— С развитием цифровых технологий появляются новые форматы экономических отношений. Но с появлением цифровых экономических отношений возникли новые риски и угрозы, как для людей, так и для бизнеса.

Смарт-контракт — это новая форма сделки, которая позволяет осуществить распоряжение цифровым правом. Это программа, которая позволяет автоматизировать заключение и реализацию сделки. Технологической основой ее работы является информационная система распределенного хранения данных — блокчейн. Согласно закону, «цифровые права» представляют собой обычные обязательственные и иные права с той особенностью, что осуществлять их и распоряжаться ими возможно только в информационной системе без обращения к третьему лицу — то есть это обычные права, но в специальной информационной системе. То есть «цифровое право» — это некий программный код, который удостоверяет право владельца на имущество, оказание услуг, выполнение работ и т.п.

С одной стороны, новые технологи должны существенно повысить скорость гражданского оборота. С другой, технология имеет существенные минусы. Например, отсутствие возможности внести изменения в заключенный смарт-контракт становится серьезным недостатком, если была допущена ошибка. Если первоначальный документ ошибочен, то дальше все защитные механизмы бессмысленны. По сути, выражение волеизъявления с помощью смарт-контракта похоже на простую письменную форму сделки. Следовательно, смарт-контракт приобретает и все ее недостатки.

Если даже отбросить в сторону риски с идентификацией личности участников сделки, стороны должны понимать и принимать ее условия и правовые последствия. Без участия независимого свидетеля, который может всё разъяснить сторонам и убедиться, что они добровольно подписывают данное соглашение (или иной документ), сделать это невозможно.

В российском правовом поле такого рода гарантии предоставляются нотариусом. Сегодня же получается, что если результаты выполнения смарт-контракта не устроили хотя бы одну из сторон, то при обращении в суд возникнут те же проблемы, что и с договором в простой письменной форме. Это сохраняет риски потери прав и имущества при возникновении спорной ситуации.

К тому же, согласно закону, цифровые права существуют лишь в рамках информационной системы распределенного хранения данных — блокчейна. Это саморегулирующаяся система, и внутри нее не участвуют ни государственные органы, ни иные арбитры, то есть сами участники этой системы определяют правила и порядок осуществления деятельности. Но уязвимости смарт-контракта, о которых я уже упомянул, дают высокую вероятность возникновения спорных ситуаций и правонарушений. Нельзя исключать вероятность того, что не все участники сделки будут изначально добросовестными. И здесь именно нотариус мог бы стать тем арбитром, который проследит за чистотой совершаемой сделки. Стать проводником между участниками новых цифровых отношений (гражданами и бизнесом) и государством. По сути, он уже выполняет такую функцию. Ведь стопроцентные гарантии невозможно обеспечить силами одной только компьютерной программы, в большинстве ситуаций необходимо персональное участие квалифицированного юриста.

Тем более новые возможности «электронного нотариата» позволяют использовать все гарантии нотариального удостоверения в новых, цифровых, форматах, в том числе и для удостоверения цифровых сделок, чтобы обеспечить законность первичных данных, хранящихся в блокчейне.

— Как вы оцениваете перспективу исключения из общественной жизни института нотариуса в связи с цифровизацией?

— Когда-то, века назад, нотариат был создан, чтобы защитить права людей и законные интересы собственников в эпоху, когда документы создавались гусиным пером. Затем другие технологии совершали огромные изменения в форматах гражданского оборота — например, печатное дело. Нотариат также изменял свои технологии, чтобы в новых условиях выступать гарантом защиты прав и законности сделок. Ведь в нашей континентальной правовой системе, так же как и в европейских странах, именно нотариат дает людям доступные и эффективные способы защиты. Альтернативой являются гораздо более дорогие методы — например, титульное страхование, либо массовые судебные споры с большими расходами, включая оплату труда адвокатов, как, например, в странах англосаксонского права, где рядовые граждане, так называемая слабая сторона, изначально находятся в более уязвимом положении, так как не имеют достаточно средств на оплату дорогостоящих юристов. И ни одна, пусть даже самая передовая, информационная технология не может проверить и гарантировать соответствие воли и волеизъявления человека. Например, системы блокчейн могут защитить документ и все сделки на его основе от подделки, но кто гарантирует, что исходный документ был создан без нарушения прав гражданина? Если впоследствии первичный документ, то же право на собственность жилого помещения, будет оспорен в суде, например, из-за того что продавец был изначально введен в заблуждение, вся цепочка сделок в блокчейне рассыплется и пострадают множество добросовестных покупателей.

Предусмотреть все риски совершения юридически значимых действий и гарантировать защиту от них невозможно без участия квалифицированного независимого юриста, роль которого в нашей правовой системе латинского типа исторически исполняет нотариус. И сегодня нотариат стремительно меняется — мы стали лидером среди правовых институтов по внедрению информационных технологий в свою работу. Уже сейчас новые нотариальные действия — например, возможность «телепортировать» документ с сохранением его юридической силы, — на глазах меняют привычный оборот. При этом сохраняя всю его защиту. Мы видим много проявлений новых объективных рисков цифрового оборота. Если создавать какой-то новый институт, который от имени государства будет выполнять роль независимого гаранта прав в новых форматах, мы всё равно получим нотариат, который сегодня уже существует и полностью готов к высокотехнологичным технологиям. Всё это не умаляет, а, напротив, многократно усиливает роль нотариуса в эпоху повсеместной цифровизации.

Иван ПЕТРОВ

