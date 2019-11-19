19.11.2019 10:10 409

Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы. Это должно ограничить вывод средств со счетов для обналичивания или других мошеннических операций. Но юристы считают, что проверка не сможет полностью решить проблему. Очевидный положительный эффект виден в первую очередь для банков, с которых в результате снимется ответственность за исполнение документов КТС.

Минюст подготовил законопроект, который наделяет судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС). Они создаются для разрешения индивидуальных трудовых споров на предприятии, в состав входят представители работников и работодателя. Решения комиссий имеют статус исполнительного листа. Если пристав или сам работник предъявляет документ в банк работодателя, тот обязан списать средства со счета компании в пользу пострадавшего. Однако, как указывают эксперты, все чаще решения КТС используются в противоправных целях. Пример тому — недавний случай с клиентом Тинькофф-банка. В банк было представлено решений КТС на сумму более 5 млн руб., он списал на основании документа деньги со счета юрлица, а компания затем предъявила претензии.

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