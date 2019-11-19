19.11.2019 10:30 328

Forbes изучил кадровую политику крупнейших компаний и составил новый рейтинг.

Самый богатый человек на планете Джефф Безос, а также руководители более 180 американских корпораций минувшим летом официально взяли на себя заботу о мире. Их совместное «заявление о предназначении корпораций» гласит: бизнес должен служить не только своим акционерам, но и всему обществу в целом. Что это означает? Удовлетворять и даже превосходить ожидания клиентов, инвестировать в своих сотрудников — платить им справедливую зарплату, обеспечивать их образование и переподготовку, быть этичными с контрагентами, поддерживать сообщества, в которых они работают, и заботиться об экологии. И лишь в последнюю очередь создавать долгосрочную стоимость для акционеров и стремиться к прозрачности. Таков портрет социально ответственной компании, и две ее черты вошли в основу нового рейтинга Forbes — 50 лучших работодателей.

Математическая модель этого рейтинга базируется на большом исследовании корпоративной жизни крупнейших российских компаний, которое провели и оцифровали журналисты Forbes. А благодаря опросу населения, который по нашей просьбе организовал портал Superjob.ru, мы узнали, что россияне вкладывают в понятие «лучший работодатель». И именно эти представления определили вес тех или иных метрик.

Опрос показал, что при выборе работодателей россияне ориентируются в основном на то, что могут получить лично они: высокий уровень заработной платы (в первую очередь), расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, возможности для обучения и переобучения — эти характеристики получили наибольший вес при подсчетах. Закономерный результат для страны, где средний доход населения, по данным Росстата, составляет 32 635 рублей в месяц и за чертой бедности живет 19,8 млн человек (13,5% россиян). До тех пор пока ситуация не исправится, забота об окружающей среде, вопросы гендерной справедливости, создание новых рабочих мест, развитие пространства вокруг себя не попадут в число приоритетов обычного россиянина. Но, если следовать Безосу и его коллегам, рост личного благосостояния граждан — это тоже зона ответственности социально ответственного бизнеса. Круг замыкается.

От руководителей крупнейших российских корпораций мы пока не слышим заявлений о социальной солидарности. Но история американского бизнеса насчитывает более сотни лет. Современная же российская экономика еще совсем юна, а роль благодетеля у нас официально закреплена за государством. Впрочем, компании (и не только государственные), вошедшие в рейтинг лучших работодателей по версии Forbes, уже во многом ведут себя как социально ответственные корпорации.

Весь список 50 лучших работодателей России можно увидеть здесь . Первая десятка — в галерее ниже, а детальная методология — под галереей.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Формирование лонг-листа

С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для отраслевых холдингов (РМК, «Металлоинвест», X5 Retail, Mail.ru Group и др.) мы суммировали количество поисковых запросов по крупнейшим компаниям, входящим в их состав. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

Определение списка метрик и веса каждой из них

Мы попросили специалистов аналитического центра портала superjob.ru провести опрос, узнав, какие критерии кажутся пользователям их ресурса наиболее важными при выборе работодателя. Участникам опроса было предложено выбрать до шести критериев из следующего списка: 1. Большая доля компании на рынке. 2. Внутрикорпоративное обучение (корпоративный институт, программы MBA и др.). 3. Расширенный социальный пакет (ДМС, корпоративная пенсия, санатории и др.). 4. Гендерное равноправие. 5. Забота компании об экологии. 6. Благотворительность, поддержка спорта, культуры, религии. 7. Развитие инфраструктуры и социальной сферы в городах и регионах присутствия. 8. Условия труда (промышленная безопасность, современный офис / производственная площадка, современная корпоративная культура). 9. Высокий уровень заработной платы. 10. Создание компанией новых рабочих мест. 11. Узнаваемость бренда. 12. Форма собственности — государственная компания. 13. Форма собственности — частная компания. 14. Другое. 15. Затрудняюсь ответить.

Опрос проводился 3–4 октября 2019 года, в нем приняли участие 3000 человек. Исходя из его результатов мы определили девять метрик, по которым будем оценивать работодателей, и вес каждой из этих метрик: зарплата (вес — 25%), условия труда (19%), социальный пакет (15%), внутрикорпоративное обучение (12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота об экологии (4%), благотворительность (3%).

Сбор информации для оценки

Каждую из 150 компаний нашего лонг-листа мы попросили заполнить анкеты и раскрыть необходимые нам данные. Если компании отказывались раскрыть те или иные показатели или вообще не заполнили анкету, мы пользовались открытыми источниками, в первую очередь их отчетностью. В случае отсутствия в открытых источниках данных о средней заработной плате в компании мы использовали данные Росстата по средней зарплате в соответствующей отрасли экономики. При отсутствии в открытых источниках данных по той или иной метрике компании присваивалось минимальное значение.

Анализ и начисление баллов по каждой метрике

По метрике «зарплата» мы присвоили максимальную оценку компании с наибольшей средней заработной платой. Остальные компании получили оценки относительно компании-лидера. Затем этим значениям был присвоен вес 25% согласно опросу, проведенному порталом superjob.ru. Таким образом, максимально возможный балл по этой метрике — 25.

Для оценки «условий труда» мы разделили компании на две группы — промышленные (а также связанные с повышенным уровнем опасности) и все остальные. Эта метрика для первой группы формировалась следующим образом: 75% состояло из величины коэффициента травматизма в 2018 году и его динамики с 2017 года, оставшиеся 25% приходились на условия труда в штаб-квартире компании или центральном офисе. Для второй группы пропорция была обратная: 75% приходилось на условия работы в головном офисе и других подразделениях, а 25% — на уровень травматизма. Также мы учитывали случаи катастроф или чрезвычайных происшествий в 2017–2018 годах, унесших человеческие жизни. Далее компании сравнивали между собой в рамках своих групп. Идеальная компания с максимумом по всем составляющим метрики получила бы 19 баллов, но такой не нашлось.

«Социальные пакеты» компаний мы оценивали по количеству составляющих их социальной политики в отношении сотрудников (ДМС, корпоративные пенсии, санаторно-курортное лечение, льготы и материальная помощь, жилищные программы, компенсация затрат на питание, транспорт и пр.). Проанализировав анкеты и отчетности компаний, мы составили список из 15 наиболее важных компонентов. Компании, чья социальная политика включала 10 и более составляющих, получили максимальную оценку — 15 баллов.

Метрика «внутрикорпоративное обучение» в одинаковой мере зависела от двух составляющих: часов обучения и затрат на обучение сотрудников в расчете на среднесписочную численность. Идеальная компания с максимумом по всем составляющим метрики получила бы 12 баллов, но такой не нашлось.

Метрика «создание рабочих мест» рассчитывалась исходя из отношения числа рабочих мест, созданных компанией в 2017–2018 годах, к текущему количеству сотрудников. Компании, получившей максимальную оценку, мы присвоили 9 баллов.

Под развитием инфраструктуры в городах и регионах присутствия мы понимали создание объектов, которые напрямую не связаны с бизнесом компании: строительство больниц, спортивных или культурных объектов, жилья для работников и пр. Эти инвестиции мы оценивали по отношению к выручке. Промышленные и непромышленные компании по этому показателю оценивались отдельно. Лидерам обеих групп, получивших максимальную оценку, присвоено 7 баллов по этой метрике.

Метрику «востребованность» (узнаваемость бренда) мы сформировали в равной мере из двух показателей, полученных через сервис Yandex Wordstat: абсолютного числа поисковых запросов вакансий в каждой компании лонг-листа и отношения этой величины к сегодняшнему числу сотрудников. Идеальная компания с максимумом по всем составляющим метрики получила бы 6 баллов, но такой не нашлось.

«Заботу об экологии» мы оценивали исходя из отношения отчислений на охрану окружающей среды, экологических взносов, участия в экологических программах или мероприятиях к выручке. Промышленные и непромышленные компании по этому показателю оценивались отдельно. Максимально возможный балл по этой метрике — 4.

И наконец, для оценки по метрике «благотворительность» мы учитывали взносы в благотворительные фонды, действующие на федеральном уровне, спонсорскую поддержку спорта, культуры, религиозных общин и прочие аналогичные затраты по отношению к выручке. Максимально возможный балл по этой метрике — 3.

Формирование рейтинга

Баллы по всем девяти метрикам мы суммировали и включили в рейтинг лучших работодателей 50 компаний, получивших максимальные баллы.

Ирина КАЗЬМИНА, Forbes Staff, Дмитрий ЯКОВЕНКО, Forbes Staff, Валерия БОРОДИНА, Forbes Staff, Анастасия ЛЯЛИКОВА, Forbes Staff, Александр ЛЕВИНСКИЙ, Forbes Staff, Елена ГАНЖУР, Forbes Staff, Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Михаил РЫЧАГОВ, Forbes Staff

