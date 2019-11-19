19.11.2019 11:00 263

Рубль утром вторника пытается вырасти вопреки вернувшимся на рынки опасениям за торговую сделку США-КНР, в отношении которой по-прежнему нет определенности.

Поддержкой может выступать фактор российского налогового периода, но поскольку пик его приходится на следующий понедельник, то экспортеры пока не слишком активны, хотя при текущем тихом рынке и небольших объемов продаж валютной выручки достаточно для скромной позитивной динамики рубля.

К 10.40 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,77, и рубль набирает 3 копейки.

К евро рубль также набирает 3 копейки, котировки вблизи 70,66.

"Диапазон в 63,50-64,00 рубля за доллар пока сохраняет актуальность", — считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

По его мнению, в краткосрочной перспективе поводов для расширения волатильности пока не наблюдается, а на горизонте нескольких недель есть вероятность умеренного ослабления позиций рубля.

Накануне вечером агентство CNBC сообщило со ссылкой на свои источники о пессимистичных настроениях в Пекине по поводу заключения сделки из-за нежелания Дональда Трампа откатывать назад введенные за последнее время импортные пошлины на ряд китайских товаров.

На этом фоне доллар США дешевеет к евро и корзине из 6 основных валют.

Валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса показывают незначительные изменения.

Нефть продолжает дешеветь после падения котировок накануне, баррель Brent теряет четверть процента и оценивается в $62,28.

На текущей неделе интерес для мировых рынков представляет публикуемый в среду протокол последнего заседания ФРС США, на котором была снижена ставка по доллару и прозвучали намеки о паузе в дальнейшем смягчении ДКП для оценки эффекта от трех снижений ставки в текущем году, а также выходящие в четверг протоколы последнего заседания ЕЦБ.

В пятницу ожидается выступление новой главы ЕЦБ Кристин Лагард на Европейском банковском форуме, также в пятницу выйдет массив предварительных ноябрьских данных о деловой активности в еврозоне и США.

В преддверии этих событий торговля на форексе может носить приглушенный характер.

В фокусе внимания локальных рынков объявление сегодня около 16.00 МСК параметров завтрашних аукционов ОФЗ.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА