19.11.2019 17:00 385

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Закон об этом прошел окончательное чтение в Госдуме. Однако пенсии военных все равно вырастут — по инфляции, подчеркнули авторы инициативы из правительства РФ.

Напомним, что ранее действовал закон о том, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников. Рост был запланировал в 2% — ежегодно, начиная с 1 января 2013 года. Однако в 2015 году действие этой нормы было приостановлено.

Депутаты решили продлить "заморозку" до 1 января 2021 года. До этой даты сохраняется размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, — 73,68%.

Однако в сопроводительных материалах отмечается, что новый проект бюджета учитывает повышение на уровень инфляции денежного довольствия военнослужащих и ряда других категорий. Это 3% с 1 октября 2020 года. Следствием будет рост пенсий военным пенсионерам на ту же величину.

Как подчеркнул на пленарном заседании первый замминистра обороны Леонид Горин, темп роста военных пенсий имеет положительную динамику. "Отмечу, что с 2011 года военная пенсия выросла в 2,6 раза — с 10,6 тысячи рублей", — заявил он депутатам. Она поднимется до 26 968 рублей из расчета на 1 октября 2020 года, уточнил он.

Ранее комитет Госдумы по обороне в своем заключении на проект бюджета настаивал на доведении индексации "военной пенсии" с 3% до 5%.

Татьяна ЗАМАХИНА