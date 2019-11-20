20.11.2019 08:10 126

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается изменить подход к работе с оценщиками. Со следующего года их будут отбирать в двух категориях, возрастут требованиям к компаниям и их работникам. Планируется увеличить количество аккредитованных оценщиков с 10 до 15, в том числе для ускорения реализации активов ликвидируемых финансовых организаций. По мнению экспертов, реализация этих мер позволит увеличить поступления в конкурсную массу.

О том, что АСВ с 2020 года изменит подход к работе с оценочными компаниями (агентство привлекает их для оценки активов и имущества в рамках процедур оздоровления или ликвидации кредитных организаций, НПФ и страховщиков), рассказали "Ъ" в компаниях, сотрудничающих с агентством. Сейчас с ним работают десять организаций, окончание аккредитации — январь-февраль 2020 года. В январе 2020 года АСВ проведет новую аккредитацию, говорит один из собеседников "Ъ". По его словам, АСВ увеличит количество аккредитованных оценщиков, а требования к ним станут строже. Задача — повысить эффективность ликвидационных мероприятий и ускорить пополнение конкурсной массы, добавляет другой собеседник "Ъ".

Читать далее