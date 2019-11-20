20.11.2019 08:30 120

Крупный бизнес торопится запустить свои цифровые проекты. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил президента Владимира Путина поручить профильным ведомствам максимально оперативно проработать вопросы налогообложения в этой сфере, валютного регулирования, условий для административной и уголовной ответственности. Соответствующее письмо к главе государства за подписью президента объединения Александра Шохина и председателя правления «Норникеля» Владимира Потанина есть у «Известий». Предприниматели спешат выпустить собственные токены для снижения зависимости от расчетов в традиционных валютах, заявили в союзе.

Просьба не задерживаться

В РСПП беспокоятся, что бизнес не сможет запустить свои технологические проекты на блокчейне даже после принятия закона, который описывает, что такое криптовалюта, токен, какие организации их выпускают, а также кто и как может ими пользоваться (законопроект о «Цифровых финансовых активах», принятый Госдумой в первом чтении). Для практической реализации инициатив этого документа недостаточно, пишут предприниматели. Чтобы запустить проекты, необходимо внести изменения в законодательство в сфере гражданско-правовых отношений: определиться с налогообложением, валютным регулированием, административной и уголовной ответственностью, получением лицензий и сертификатов.

Бизнес в лице главы РСПП Александра Шохина и предправления «Норникеля» Владимира Потанина попросил президента поручить ведомствам оперативно разработать соответствующий пакет законопроектов.

— Судя по выпущенной на письмо объединения резолюции, президент просьбу предпринимателей поддержал, — заявил «Известиям» директор по координации законопроектной деятельности Центра цифрового развития РСПП Александр Сураев.

В пресс-службе Администрации президента не ответили на вопрос о получении письма от РСПП. «Известия» спросили профильные ведомства, готовят ли они изменения в законодательство, которые касаются публично-правовых аспектов цифровых финансовых активов. В Минфине сообщили, что ознакомились с обращением РСПП, поднятые в нем вопросы прорабатываются. В Минкомсвязи отказались от комментариев, в Минэкономразвития и ЦБ не ответили на запрос.

Многие крупные компании, входящие в РСПП, уже технически готовы к выпуску собственных криптовалют, однако отсутствие регулирования не позволяет им стартовать, пояснил Александр Сураев.

В будущем российские предприятия смогут выпускать, а инвесторы приобретать, к примеру, «газовые», «нефтяные», «металлические» токены, которые станут перспективным источником капитала, добавили в объединении.

Выпуск своих цифровых активов позволит многим компаниям снизить зависимость от доллара, добавил директор Центра по финансовой политике и рынкам РСПП Андрей Лисицын. Дело в том, что токены в проектах крупного бизнеса часто обеспечены реальными активами: природными ресурсами, товарами и так далее. Цифровые активы — не средство платежа, однако скорость и удобство обращения позволяют использовать их в расчетах между корпорациями, например, в операциях взаимозачета, пояснил Андрей Лисицын. Причем такие токены, по его мнению, обладают всеми преимуществами производных финансовых инструментов, например, форвардов (договоров на поставку товаров в будущем по определенной цене). Но в отличие от них в значительно меньшей степени зависят от курса фиатных валют.

Один из анонсированных Владимиром Потаниным проектов — выпуск «Норникелем» токенов, обеспеченных запасами металла холдинга. Однако в пресс-службе компании не ответили на вопрос, тормозит ли отсутствие регулирования эту инициативу.

Многие крупные корпорации действительно пытаются застраховаться от рисков, которые в себе несут традиционные валюты, через выпуск собственных токенов, согласился с мнением РСПП эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский. Дело в том, что непредсказуемое в последние годы поведение национальных банков подорвало доверие к ним как к централизованным печатным станкам, уточнил он.

Первое поколение криптовалют так и не вышло на серьезный уровень, потому что фактически за этими коинами ничего не стояло, и никто за них не отвечал, добавил Владимир Рожанковский. Доверие же к виртуальным ценным бумагам крупных корпораций, обеспеченным ликвидными активами (например, нефтью или металлами), будет значительно выше. Китай, зная о том, что ФРС США практикует ограничения на использование доллара в отношении ряда стран, не зря анонсирует разработку собственной криптовалюты, привязанной к золотым резервам, резюмировал эксперт.

Одна суть

Цифровые финансовые активы практически аналогичны традиционным бездокументарным ценным бумагам по своей экономической сути, поэтому налоговое регулирование обоих видов инструментов должно быть синхронизировано, считает партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. Их оборот необходимо полностью освободить от НДС: по такому пути пошло большинство европейских стран.

В первую очередь должны быть определены типы ЦФА, заявили в Ростехе. В частности, их следует разделить в зависимости от сфер применения — например, на активы, позволяющие пользоваться системой, предоставляющие права на собственность и на получение прибыли. После этого их можно будет приравнять к прочим видам ценных бумаг и формировать соответствующее регулирование.

«Известия» спросили крупнейшие компании, входящие в РСПП, об их планах по выпуску собственной криптовалюты. Юрист СИБУРа Егор Трубников заявил, что из-за пробелов в законодательстве многие IT-проекты, даже не связанные с выпуском корпоративной криптовалюты, рождают множество вопросов. Например, можно ли использовать вместо личной подписи работника биометрию, а также как хранить персональные данные и так далее. Директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон отметил, что запуск проектов бизнеса на технологиях распределенного реестра сдерживает не только законодательство, но и отсутствие квалифицированных кадров. Новые сервисы предполагают существенную адаптацию на уровне систем и процессов, изменения сознания людей.

Другие крупнейшие компании из состава РСПП не ответили на запрос.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Татьяна БОЧКАРЕВА