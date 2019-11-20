20.11.2019 08:50 103

Банкиры просят ЦБ заняться проблемой постоянной переплаты в Фонд страхования вкладов за предприятия малого бизнеса. Участники рынка указывают, что из-за задержек обновления реестра МСБ они нередко перечисляют деньги за компании, которые уже не подпадают под страховку. В ЦБ готовы рассмотреть вопрос, но решить его может быть технически непросто.

На конференции АРБ «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» 19 ноября участники рынка предложили пересмотреть порядок определения страховых взносов в Фонд страхования вкладов АСВ за предприятия малого и микробизнеса. По словам банкиров, кредитные организации порой платят «за воздух», а именно — за компании, которые уже утратили статус малого и микробизнеса и выпали из системы страхования вкладов.

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