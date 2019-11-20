20.11.2019 09:10 108

Высокий суд Лондона частично удовлетворил заявление бывшего совладельца Внешпромбанка и экс-главы Федерации бобслея России Георгия Беджамова, обжаловавшего решение об ограничении его ежемесячных расходов суммой в £80 000 (около $103 400) в связи с арестом активов. Это следует из постановления , выложенного British and Irish Legal Information Institute.

Летом суд ограничил траты Беджамова суммой £80 000 в месяц. Беджамов подал жалобу на этой решение, попросив суд позволить ему тратить до £310 000 (почти $400 000). В своем заявлении экс-банкир подчеркивал, что в случае, если ограничение в тратах останется в силе, ему придется покинуть дом в Лондоне, а его семье — жилье в Монако. Судебное решение снизило стандарты жизни Беджамова и заставило его «ужаться в тратах», заявлял на слушаниях представитель экс-банкира Джастин Фенвик.

Судья Стивен Мейлз согласился с доводами адвокатов, но только частично. Он отметил, что «расходы некоторых ответчиков на проживание по любым нормальным стандартам весьма чрезмерны». Суд разрешил Беджамову ежемесячно оплачивать жилье в Монако и учебу троих детей в школе, платить до £24 000 в Англии и €29 000 в Монако за охрану, а также тратить не более £18 000 в неделю на аренду жилья в Лондоне. Кроме того, он может сделать единовременный взнос до £144 000 в качестве платы за аренду жилья в британской столице. Наконец, на «прочие обычные расходы» бывшему совладельцу Внешпромбанка выделено еще до £40 000.

В России Беджамов был заочно арестован в феврале 2016 года по обвинению в крупном мошенничестве. Он — брат совладелицы и бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, которую в 2017 году признали виновной по статьям «мошенничество» и «присвоение или растрата» по делу о хищении 113,5 млрд рублей. Суд приговорил Маркус к девяти годам колонии.

По версии следствия, Беджамов и его сестра организовал преступную группу и похищали деньги, выдавая заведомо невозвратные кредиты аффилированным компаниям по подложным документам, оформляли кредиты на клиентов без их ведома, а также списывали средства со счетов вкладчиков. Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка в декабре 2015 года. Проверка обнаружила в банке дыру в 210 млрд рублей. В марте 2016 года Внешпромбанк признали банкротом, его ликвидацией занялось Агентство по страхованию вкладов. Ограничение на траты было наложено на Беджамова после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал его активы на £1,3 млрд ($1,7 млрд).

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

