20.11.2019 09:20 145

Центробанк вернется к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри банков. Как рассказал РБК директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников, регулятор хочет вновь обсудить этот вопрос на рабочей группе с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

С инициативой уравнять комиссии ЦБ и ФАС выступили еще в прошлом году. Но последний раз рабочая группа по этому вопросу собиралась в начале 2019-го — и стороны не смогли договориться.

Почему регулятор решил вернуться к этому делу — в материале РБК.

Что предлагают ЦБ и ФАС

«Комиссия [должна быть] единой как для переводов вовне, так и внутри, — объяснял в прошлом году первый зампред Банка России Сергей Швецов инициативу регулятора. — Чтобы не было стимулирования запирать счет в одной финансовой организации». Правила предлагалось распространить на переводы не только физлиц, а на все категории клиентов.

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка». Но «специальных заградительных барьеров в виде повышенной стоимости услуг на межбанковские переводы» служба не выявила. Отдельные банки, чтобы привлечь клиентов, позволяют переводить им деньги из других кредитных организаций без комиссий.

«Мы обсуждали это предложение [об уравнивании комиссий] один раз на рабочей группе совместно с ФАС, Минэком, Минфином в начале этого года, — рассказал РБК Таможников. — Хотим еще раз вынести на обсуждение, поскольку к согласию не пришли. Там много мнений — мы же балансируем здесь, чтобы потребителю не стало хуже». ФАС также готова продолжить обсуждение данного вопроса, сообщил РБК представитель ведомства.

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов. Таким образом, кредитные организации будут конкурировать друг с другом с помощью этих тарифов, отметил Таможников. В любом случае клиенты, которые нуждаются в переводе денег и не хотят за это платить, снимают крупные суммы в банкоматах и несут их в другой банкомат, объяснил он.

«У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей (СБП), которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребует времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — отметил Таможников.

Что такое СБП

В феврале 2019 года ЦБ запустил Систему быстрых платежей, позволяющую переводить деньги клиентам других банков по номеру телефона. Изначально комиссии за переводы не взимались, однако с лета некоторые банки начали отказываться от нулевых тарифов.

К СБП до сих пор не подключен Сбербанк, хотя он, будучи системно значимым банком, обязан был подключиться к системе до 1 октября (остальные десять крупнейших банков к ней подключились). За это ЦБ уже оштрафовал Сбербанк. «Сбербанк Онлайн» — самый популярный в России сервис по переводу денег по номеру мобильного телефона. Клиенту Сбербанка из того же региона деньги можно перевести без комиссии, но за внешние переводы она взимается — 1,5% от суммы, но не меньше 30 руб.

Комиссия за денежные переводы на карты сторонних банков (не через СБП) взимается и в большинстве других кредитных организаций. Нулевые тарифы обычно устанавливаются при зачислении денег на счет клиента со счета другого банка, так как банки заинтересованы в привлечении средств.

Что об инициативе ЦБ думают в банках

ВТБ поддерживает отмену комиссии за переводы между банками, в том числе на межрегиональном уровне, но не видит необходимости в дополнительном регулировании переводов с карты на карту между банками, сообщил представитель банка. «В настоящее время доля межбанковских переводов на рынке достаточно существенная. Операции через СБП способны решить текущие проблемы межбанковских переводов. Это станет возможно за счет подключения к системе большего числа банков, в том числе ключевых игроков», — указал он.

На деятельности Московского кредитного банка инициатива существенно не отразится, так как внешние переводы на карту в рамках льготного лимита, зависящего от уровня карты, осуществляются также без комиссии, сообщила пресс-служба банка.

«Регулирование межбанковских переводов всех типов лучше всего сделает сам рынок, и это уже происходит, что мы видим на примере Системы быстрых платежей», — отмечает руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин. Если сравнивать затраты на переводы внутри банка и между банками, «существенную разницу составляет комиссия платежной системы, на которую банк не может значительно влиять», добавляет он: «Это не позволяет рыночно обосновать гипотетическую одинаковую комиссию за эти виды переводов».

Инициатива нуждается в доработке, считает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков: «Во-первых, у переводов разная себестоимость — соответственно, они и должны тарифицироваться по-разному, как и все остальные банковские продукты, с ориентиром на рыночные значения». Кроме того, единый тариф приведет к тому, что банки, которые уже не берут комиссию за такие переводы, лишатся конкурентного преимущества. «Чтобы компенсировать выпадающий доход, банки будут вынуждены ухудшать другие условия, что не будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке и достижению озвученной цели», — считает он.

Сбербанк отказался от комментариев. Другие крупнейшие банки не ответили на запросы РБК.

«Система быстрых платежей пока не решает вопрос доступных межбанковских переводов для населения, так как не все ее используют: к ней до сих пор не подключен крупнейший банк, также часть переводов проводится со счетов в кассах банка», — отмечает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.

При уравнивании комиссии на нулевом уровне банки «будут вынуждены установить доход [по таким операциям], равный нулю, и рискуют столкнуться с тем, что налоговые органы могут не учесть в их налогооблагаемой прибыли расходы, связанные с осуществлением переводов», предупреждает руководитель группы по оказанию налоговых услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Михаил Клементьев. Из-за этого налоговые платежи не будут компенсироваться соответствующими доходами, добавляет эксперт.

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Антон ФЕЙНБЕРГ