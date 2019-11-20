20.11.2019 09:40 180

Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта. Предполагается, что граждане с долгами до 700 тыс. руб. смогут пройти через такое банкротство, не понеся при этом почти никаких затрат. Юристы отмечают, что на практике сделать процедуру банкротства практически бесплатной для должника без ущемления интересов либо банков, либо арбитражных управляющих вряд ли возможно.

Минэкономики опубликовало обновленную версию законопроекта об упрощенной процедуре банкротства граждан. В ней предложения министерства объединены с нормами из альтернативного законопроекта главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева. Напомним, идея «упрощенки» прорабатывается еще с 2016 года — обсуждение, в частности, затянулось из-за споров о необходимости участия в ней арбитражных управляющих (АУ) и о допустимой сумме долга.

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