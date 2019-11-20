20.11.2019 09:50 207

Министерство юстиции России подготовило законопроект, расширяющий полномочия судебных приставов при выявлении коллекторов-нарушителей.

В ходе проведения административных расследований ведомство сможет получать информацию из бюро кредитных историй, у сотовых операторов, а также от организаторов распространения информации в интернете. Под последними понимаются и социальные сети, и мессенджеры, и любые сайты, где есть возможность обмена сообщениями. Например, те же форумы в Сети.

Если коллектор начнет писать гадости на форумах или забрасывать должника непристойными картинками в мессенджере, судебные приставы смогут получить необходимые доказательства.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности, а также создадут дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения", — поясняют в минюсте.

Как рассказывают эксперты, сегодня в ходе проведения административных расследований в отношении коллекторов приставы часто сталкиваются с проблемами сбора информации. Где-то ее предоставляют, где-то нет. Между тем наиболее распространенные нарушения коллекторов — слишком навязчивые сообщения должникам всеми возможными способами, звонки, SMS, грозные послания в соцсетях и прочее. Между тем закон строго ограничивает порядок общения с должниками, коллекторы вправе договариваться, но доставать людей не вправе.

С 2017 года надзором за деятельностью коллекторов занимается Федеральная служба судебных приставов.

Ни сотовый оператор, ни бюро кредитной истории не смогут промолчать на запрос пристава

"Полагаю, что в настоящее время на рынке так называемых цивилизованных коллекторов порядок наведен, — считает советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов. — Компании действуют в соответствии с текущим регулированием, надлежащий контроль за их деятельностью осуществляется. Что касается вопроса о деятельности так называемых черных коллекторов, то их деятельность в настоящее время может быть охарактеризована как криминальная".

Поэтому, по его мнению, сейчас самый важный вопрос — как обеспечить оперативный и неотвратимый механизм привлечения к ответственности коллектора, который действует вне рамок регулирования данной деятельности, то есть коллектора-нелегала.

В свою очередь вице-президент Федерального союза адвокатов России Алексей Иванов считает, что говорить о наведении полного порядка в коллекторской деятельности не приходится.

"Однако ситуация с коллекторами стала спокойнее и такого массового количества жалоб на них в настоящее время нет, — говорит Алексей Иванов. — Проект минюста я считаю позитивным".

Поддержал инициативу и адвокат Артем Кофанов. "Самая распространенная проблема с коллекторами — это бесконтрольные звонки с незарегистрированных сим-карт, — говорит он. — Если приставы смогут эффективно контролировать подобные злоупотребления путем взаимодействия с операторами связи, то есть надежда, что личная жизнь и спокойствие граждан будут эффективнее защищены".

Владислав КУЛИКОВ

