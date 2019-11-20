20.11.2019 10:00 291

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»). Кроме того, получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме. Эти меры помогут госсервисам идти в ногу со временем и сделают их более удобными, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Законопроект удовлетворит растущие запросы граждан, но уже сейчас надо задуматься о том, что ждет инфраструктуру МФЦ в дальнейшем, отметили эксперты.

Философия госуслуг

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством», сообщил «Известиям» Савва Шипов. Так, согласно документу, очный прием граждан в госорганах прекратится к 2024 году — эту функцию полностью возьмут на себя МФЦ. Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее, говорится в документе.

Кроме того, многофункциональные центры будут предоставлять услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места прописки и пребывания россиян, следует из документа. Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные — в любом МФЦ субъекта. Чтобы повысить доступность госуслуг, многофункциональные центры также получат право привлекать к работе негосударственные организации, например кредитные.

— Зашли в банк за ссудой, там же получили все справки, — охарактеризовали принцип работы в МЭР.

В ведомстве добавили, что «приятным бонусом» станет возможность не заполнять заявления самостоятельно — этим по умолчанию будет заниматься сотрудник МФЦ.

Законопроектом создаются условия и для того, чтобы предоставление услуги началось до фактического обращения заявителя. Например, в день 45-летия гражданину предложат подписать заранее сформированный и заполненный запрос о смене паспорта, заявили в министерстве. Также можно будет создать комплексное заявление на несколько услуг одновременно — например, при смене фамилии тут же поменять права и загранпаспорт. За документами необязательно будет приезжать самостоятельно. Их смогут забрать третьи лица по заявлению, говорится в документе.

Все процессы, связанные с предоставлением госуслуг, переведут в электронный вид, говорится в законопроекте. Это касается не только обращений граждан, но и взаимодействия МФЦ с органами власти. Планируется, что к 2024 году все сервисы, результатом которых не выступает физический носитель, возможно будет получить онлайн. Для этого создадут два новых инструмента: облачную платформу предоставления госуслуг и реестр информационных взаимодействий.

Сами центры при этом превратятся в «цифровых нотариусов»: бумажные документы россиян, необходимые для получения услуг, будут оцифрованы, завизированы электронной подписью и помещены в онлайн-профиль гражданина. После этого заявителю больше не придется их предъявлять, пояснили в Минэке. Вместе с тем МФЦ уполномочат собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью, следует из документа. А предоставление госуслуг останется бесплатным: гражданам нужно будет только заплатить госпошлину за некоторые виды сервисов.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.

Что дальше

Удовлетворенность качеством госуслуг достигла 90,1% в 2018 году, рассказали «Известиям» в Минэке. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем, заявил Савва Шипов.

— Законопроект впервые закрепляет принципы, которые делают получение услуг максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства. Однако альтернативного пути нет: если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя, — сообщил он.

МФЦ — это пример успешной реформы, отметил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский. Однако любой продукт имеет жизненный цикл, и сейчас мы наблюдаем медленное затухание института многофункциональных центров: об этом сигнализируют многие периферийные функции, которые скоро в них перенесут, отметил эксперт. Как ранее писали «Известия», в центрах можно будет также получить юридическую помощь, оформить заявление в прокуратуру и даже написать бизнес-омбудсмену.

После того как в России введут электронный паспорт, абсолютно все услуги, вплоть до регистрации сделок на недвижимость, можно будет получить дистанционно, без обращения в МФЦ, добавил Константин Головщинский. Поэтому уже сейчас важно задуматься о том, как инфраструктура центров госуслуг будет выводиться из эксплуатации.

За последние 10 лет Россия превратилась в другую страну с точки зрения госуслуг, заявил директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. Граждане привыкли к высокому уровню предоставления сервисов, их запросы постоянно растут, и новый законопроект призван эти запросы удовлетворить. Например, сегодня при подаче электронной заявки на сайте госуслуг бумажный оригинал документа всё равно нужно привозить, что создает определенные неудобства. Оцифровывание бумаг в МФЦ значительно упростит процесс, уверен эксперт.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

