20.11.2019 10:30 302

ЦБ и Росфинмониторинг в следующем году разработают для банков «дорожную карту» в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. На необходимость этого указала межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) после оценки эффективности российской антиотмывочной системы. Участники рынка выступают за создание четкого алгоритма, который должен снизить возможные претензии со стороны и регулятора, и клиента.

О том, что FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) потребовала усилить контроль в сфере антиотмывочного закона, рассказал 19 ноября на конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Россия по оценке FATF заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы. Однако, по словам господина Ливадного, в FATF указали на необходимость выявления банками среди своих клиентов «политически значимых лиц», а также более качественного выявления бенефициаров своих клиентов (см. "Ъ" от 19 ноября ). Вместе с тем подход Банка России по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма нуждается в корректировке, считают в группе. И после публикации в декабре официального отчета проверки Росфинмониторинг, ЦБ и другие заинтересованные ведомства приступят к разработке «дорожной карты», призванной устранить выявленные нарушения.

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