Рубль в минусе из-за внешнего фона, но отскочил от 64 рублей за доллар благодаря экспорту

20.11.2019 11:00 209

Рубль утром среды умеренно подешевел с учетом негативной динамики ЕМ-валют и нефти, и от более значительного снижения его могли удержать экспортеры, которые, по оценкам ряда участников рынка, стоят со значительными объемами валютной выручки на продажу вблизи 64,00 за доллар.

Экспортеры могут постепенно наращивать свою активность на рынке к пику налогового периода в ближайший понедельник, увеличивая предложение валютной выручки в ближайшие дни и продавая ее на скачках курса, тем самым нивелируя внешний негатив.

При открытии торгов была достигнута отметка 63,99 рубля за доллар, но к 10.20 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,92, и рубль теряет 10 копеек.

К евро рубль теряет 7 копеек, котировки вблизи 70,76.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь пригрозил повышением тарифов на китайские товары в случае отсутствия сделки с Пекином.

"Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще сильнее", — сказал Трамп.

Не добавило рыночного оптимизма и обострение политических отношений между США и КНР после того, как американский Сенат единогласно принял законопроект, направленный на защиту прав человека в Гонконге, а Китай осудил решение сенаторов и в ответ пообещал предпринять меры для защиты своего суверенитета и безопасности.

На этом фоне валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса тяготеют к снижению.

Доллар США немного подрастает к евро ($1,1070) и корзине из 6 основных валют (97,92), показывая нулевую динамику к иене (Y108,53).

Нефть продолжает дешеветь после падения котировок накануне на 2,5%, баррель Brent теряет 0,2% и оценивается в $60,78.

Цены на нефть снижаются третий день подряд на фоне увеличения запасов в США и сообщений о том, что Россия вряд ли согласится усилить сокращение добычи в рамках ОПЕК+.

В фокусе внимания мировых рынков выходящий сегодня в 22.00 МСК протокол последнего заседания ФРС США, на котором была снижена ставка по доллару и прозвучали намеки о паузе в дальнейшем смягчении ДКП для оценки эффекта от трех снижений ставки в текущем году, а далее — публикуемые в четверг протоколы последнего заседания ЕЦБ.

В пятницу ожидается выступление новой главы ЕЦБ Кристин Лагард на Европейском банковском форуме, также в пятницу выйдет массив предварительных ноябрьских данных о деловой активности в еврозоне и США.

В фокусе внимания локальных рынков начинающийся сегодня инвестиционных форум "Россия зовет", а также итоги размещения трехлетних ОФЗ 24020 с переменным купонным доходом.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ