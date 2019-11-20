20.11.2019 17:00 115

Абсолют Банк стал владельцем лизинговой компании, зарегистрированной на острове Мэн. Участники лизингового рынка о ней ранее ничего не слышали, но предполагают, что она может обслуживать самолеты крупных бизнесменов. На балансе компании числится несколько бортов, один из которых предположительно принадлежит Аркадию Ротенбергу. Сам бизнесмен опровергает свое отношение и к компании, и к самолету. При этом для банка сделка, по мнению экспертов, является выгодной.

Как стало известно "Ъ", Абсолют-банк вошел в капитал лизинговой компании Ashenvale Aviation Ltd. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказали источники, близкие к кредитной организации. По словам одного из собеседников, на балансе компании находятся «пара самолетов». Другой собеседник называет сделку выгодной для кредитной организации. Накануне, 18 ноября совет директоров Абсолют-банка рассмотрел вопрос об участии банка в юридическом лице.

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