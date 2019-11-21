21.11.2019 08:10 190

Россиянам расскажут о новых мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения — семинары на эти темы проведут волонтеры из Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) при поддержке Центробанка. Об этом «Известиям» рассказал ее глава Андрей Паранич, в регуляторе подтвердили информацию. Добровольцы также будут выявлять недобросовестные методы работы на финансовом рынке и искать сомнительные объявления в интернете, которые могут содержать предложения мошенников.

Для школьников и пенсионеров

Занятия для повышения осведомленности россиян в области кибермошенничества будут проводить волонтеры, прошедшие соответствующий курс подготовки и сдавшие тестирование, рассказал глава АРФГ. Он отметил, что через неделю после открытия регистрации для добровольцев заявки подали уже более 100 человек.

97% хищений со счетов физлиц в прошлом году было совершено с использованием приемов социальной инженерии, следует из отчета ФинЦЕРТ. Представляя его, замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев говорил, что нужно бороться не только с утечками персональных данных из банков, которые помогают мошенникам войти в доверие, но и с самим явлением социальной инженерии. Для этого необходимо повышать осведомленность граждан, отметил тогда куратор ФинЦЕРТ.

Лекции и уроки по финансовой грамотности Банк России проводил и раньше в школах и вузах, образовательные модули по этому предмету есть уже почти в 30 тыс. учебных учреждений по всей России, рассказали «Известиям» в ЦБ. Там добавили, что в рамках работы АРФГ добровольцы также участвуют в выявлении недобросовестных методов работы на финансовом рынке и в поиске сомнительных объявлений в интернете, которые могут содержать предложения мошенников. Затем информация передается в соответствующее подразделение регулятора, пояснили там.

Сейчас в АРФГ состоит 19 участников, среди них сам ЦБ, Мосбиржа, крупнейшие розничные банки (Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф»), а также профильные ассоциации. Одной из целей создания АРФГ было именно привлечение средств на волонтерские проекты, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, в Европе действует более 200 аналогичных программ.

У ассоциации пока недостаточно бюджета для масштабных программ, финграмотность приходится повышать на деньги участников, сообщил зампредправления Совкомбанка Алексей Панфёров. Он пояснил: при годовом взносе в 5 млн рублей круг банков, которым будет интересно и по силам вносить вклад в общую финграмотность без явных прямых выгод для себя ограничен организациями из топ-20, а это не тот масштаб деятельности, которого требуют заявленные сложности.

— Проблему социнженерии надо решать системно. При этом финансовое образование пожилых людей крайне неэффективно. Самое лучшее — со школы прививать навыки правильного поведения, — уверен Алексей Панфёров.

Обучать людей старшего поколения разумно на лекциях в досуговых и информационных центрах для пожилых при районных управах и администрациях, считает директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова. Она подчеркнула, что в рамках работы с молодежью нужны более масштабные программы, например практические уроки во всех школах, колледжах и вузах, чем вполне может заняться АРФГ.

Эффективность переоценена

В рамках работы по повышению финграмотности запланировано охватить более 40% населения России, сообщил «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. По его словам, при нехватке финансово грамотных кадров специально подготовленные волонтеры смогут восполнить пробел в тьюторах по повышению осведомленности россиян в области финансовой безопасности — в следующем году запланировано привлечь около 500 человек.

Хотя и крупные банки, и ЦБ уже проводили разрозненные мероприятия в рамках ликбеза по предотвращению мошенничеств, теперь они решили объединиться для выявления лучших практик и разработки централизованных программ в этом направлении, добавил вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

Крупнейшие российские кредитные организации поделились с «Известиями» своими способами повышения осведомленности россиян о киберрисках.

Эффективность просветительской работы по предотвращению мошенничеств переоценена: часто люди знают обо всех рисках, но в стрессовой ситуации не могут себя контролировать, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он добавил, что мошенники придумывают новые способы обмана, которые часто не успевают включить в образовательные программы. И всё же эксперт считает, что любые попытки борьбы со злоумышленниками положительно отражаются на репутации банков, поэтому их затраты на повышение финграмотности окупятся как минимум ростом лояльности клиентов.

Наталья ИЛЬИНА

