21.11.2019 08:20 174

О новых тенденциях в российской экономике, необходимости повышать доходы граждан, а также о перспективах отношений с США и Украиной президент Владимир Путин рассказал на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" форума ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

Цена стабильности: инфляция под контролем

Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России отмечаются позитивные тенденции, констатировал Владимир Путин. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3 процента, за три квартала этого года он скромнее, но с четвертого наблюдается ускорение. Сокращается безработица — в среднем за январь-сентябрь этот показатель 4,6 процента. "Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — значение в современной истории России", — заметил глава государства. "Рост потребительских цен составил 3,6 процента, а в начале следующего года можем увидеть три и даже ниже", — предсказал он. "Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали", — констатировал президент. И здесь есть риски для оживления экономики, поэтому вопрос будет на постоянном контроле.

Большим достижением глава государства назвал ценовую стабилизацию. Это результат работы правительства и ЦБ. Кстати, действия Центробанка Путин оценил как удовлетворительные и на уточняющий вопрос пояснил, что по трехбалльной шкале это значит "отлично". При этом президент призвал кабмин и деловое сообщество добиться кардинальных сдвигов в улучшении производительности труда, напомнив, что при правительстве будет создан единый центр в поддержку движения WorldSkills.

Доходы граждан стоят на месте: нужно менять ситуацию

Наряду с ОПК и добывающим комплексом надо нарастить возможности других сфер, прежде всего — гражданских. "Видимым результатом должно стать увеличение несырьевого экспорта", — считает президент. Задача — запустить новый инвестиционный цикл, чтобы ежегодные вложения в основной капитал составили 25 процентов, а в перспективе — 27 процентов ВВП. В этом году 21,6 процента, по предварительным оценкам, привел цифры Путин. Прирост инвестиций, по прогнозу правительства, в будущем году составит 5 процентов, в 2021 году — 6,5 процента.

"Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы... в освоение перспективных рыночных ниш", — убежден глава государства. Один из ключевых индикаторов экономического развития — реальные доходы населения. "Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, — сказал Путин. — Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные". При этом, по его словам, "залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан — это, конечно, динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру".

Залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан — это, конечно, динамичное развитие экономики в целом

Еще президент заявил, что исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты (64 процента). "И это вопрос, на который мы должны обратить особое внимание", — считает он. Очень большой объем средств на цели нацпроектов выделяются из федеральных источников, а осваиваться должны в регионах. Сейчас взаимодействие правительства и руководства регионов налаживается. "У нас нет цели побыстрее истратить эти деньги, нам результат нужен... Это в конечном итоге отразится на благосостоянии людей, на росте их доходов", — сказал Путин.

Президент отметил, что проекты для вложения средств ФНБ находятся в продвинутой стадии подготовки. "Разбрасываться деньгами не будем", — предостерег он. Не пойдут эти деньги и на развитие нефтегазовой отрасли. Зато будут потрачены на инфраструктуру.

Экология против энергетики: нельзя в пещеры

Глава государства ответил на вопросы участников форума. В частности, обрисовал пагубные последствия отказа от газовой энергетики. "Сегодня российский энергобаланс один из самых зеленых в мире", — отметил Путин. Гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая генерация составляют его значительную часть. "Пренебрежение самым чистым углеводородом — газом — странно", — сказал он. "Когда продвигают идеи подобного рода, мне кажется, человечество может опять оказаться в пещерах, потому что не будет ничего потреблять", — объяснил президент. И если всю энергетику свести к нулю и полагаться на энергию воды, ветра и приливов, то человечество не сможет выжить и сохранить свою цивилизацию. "Когда подобные идеи продвигаются, в силу вступают не интересы подавляющего большинства стран в борьбе за экологию, а конкурентные интересы", — убежден он.

Ввели санкции — получили эффект бумеранга

Вопрос о санкциях и перспективах их отмены российский лидер переадресовал администрации США: "Не мы же вводили санкции против нас самих — это сделал конгресс США". "Это вынудило нас заниматься импортозамещением там, где мы считаем, это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны", — напомнил президент. Это широкий спектр отраслей: сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, ОПК. "И в целом мы достигли очень серьезных положительных результатов", — оценил Путин.

Глава государства признался, что после первого объявления о санкциях у него была определенная тревога. Но в итоге сделан очень серьезный большой шаг в повышении экономического и технологического суверенитета России. "Все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", — считает президент. Минусы для всех исчисляются миллиардами долларов: по подсчетам самих европейцев — потери составили 50 млрд. "У нас гораздо меньше", — сравнил Путин. Санкции, которые последнее время вводит администрация США, коснулись свыше 400 компаний и почти 300 граждан. Но у них эффект бумеранга, считает он. "Взяли, запретили своим компаниям работать на шельфе. Зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и были вынуждены уйти с потерями. Кого наказали-то? Сами себя и наказали. В ногу себе выстрелили, вот и все", — заметил президент.

Что ждать от Киева?

Владимир Путин заявил, что не знаком с украинским лидером Владимиром Зеленским лично. "Никаких, — ответил он на вопрос о том, какие у него отношения с Зеленским. — Я его не видел никогда, мы не знакомы, по телефону разговаривали. Кажется, симпатичный человек, искренний, хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я не знаю". Но позитивные шаги были — разведение сил и средств в двух населенных пунктах, продолжил он. Впрочем, обстрелы с украинской стороны продолжаются, но глава государства надеется, что возвращения в "серые зоны" украинских военных не будет. Говоря о перспективах развития отношений Москвы и Киева, Путин заметил, что в значительной степени они будут зависеть от украинской стороны: постоянно поднимаются неприемлемые и контрпродуктивные вопросы с точки зрения урегулирования на Донбассе. Например, что Минские соглашения будут пересмотрены, что принятый Радой закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен другим, причем Зеленский сам не знает, каким.

Кира ЛАТУХИНА

