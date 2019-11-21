21.11.2019 08:30 247

Правительство не готово увеличивать налоговые льготы по взносам граждан в добровольные пенсионные программы, опасаясь роста выпадающих доходов на региональном уровне. Зато власти готовы к недополучению денег региональными бюджетами для разрабатываемой новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. Таким образом, считают эксперты, ведомственные приоритеты вступили в противоречия с существующими инвестиционными продуктами.

Минфин выступил против выделения в особый самостоятельный налоговый вычет расходы граждан на пенсионные взносы по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с увеличением предельной суммы таких расходов со 120 тыс. до 400 тыс. руб. Об этом свидетельствует письмо министерства в ответ на предложение Национальной ассоциации НПФ (НАПФ). Подобное же предложение поступило в Минфин и из Ассоциации НПФ (АНПФ). С указанными письмами ознакомился "Ъ". НАПФ, АНПФ и Минфин подтвердили отправку и получение соответствующих документов.

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