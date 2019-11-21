21.11.2019 08:50 205

В сентябре российские банки в полтора раза нарастили ввоз наличных евро по сравнению с августом — за месяц в страну поступило евро на $1,87 млрд в эквиваленте по курсу на конец августа, следует из данных ЦБ. Это рекордный объем с начала года, он почти достиг уровня июля 2018-го, когда банки запасались валютой из-за угрозы новых американских санкций.

В относительном выражении рекорд еще заметнее: доля ввезенных наличных евро среди двух основных валют составила 71%. Таких значений этот показатель не достигал с лета 2014 года: например, в июне доля ввезенных евро составила 82%, хотя сам объем был ниже — $1 млрд.

Всего в сентябре банки ввезли валюту на $2,6 млрд, что тоже стало максимумом с начала года. Доля доллара в общем объеме закупок оказалась минимальной — 28% ($738 млн, в 2,5 раза меньше, чем на евро). За девять месяцев 2019 года в Россию через банки поступило евро на сумму $9,53 млрд и долларов на сумму $7,8 млрд. Вывоз валюты за тот же период едва превысил $9 млрд.

Для чего банкам понадобились евро

Основным генератором спроса на евро выступают компании, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, структура внешнеторговых операций продолжает меняться — объем расчетов в евро за российские экспортные поставки увеличивается. «Ввоз средств в форме наличных, отмечаемый в статистике, не означает, что далее они предоставляются банками клиентам именно в наличной форме, средства поступают на счет и могут использоваться для безналичных операций», — отметил эксперт.

Дедолларизация в пользу евро

Дискуссия о снижении зависимости российской финансовой системы от доллара активизировалась осенью 2018 года. Тогда глава ВТБ Андрей Костин анонсировал план дедолларизации на встрече с президентом Владимиром Путиным, вскоре стало известно, что такой план есть и у правительства.

Дедолларизация не касается ограничений в хождении доллара — в первую очередь речь идет о расчетах во внешнеторговых операциях. Доля расчетов за российский экспорт в евро за шесть лет возросла более чем на 8 п.п., до 17,3%, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Кроме того, с 2018 года ЦБ почти в два раза сократил долю доллара в структуре резервов — до 23,6% по состоянию на 31 марта 2019 года (более поздних данных регулятор не приводит).

Рост трансграничных операций в евро ставит перед компаниями вопрос, что делать с валютной выручкой: продавать ее и конвертировать в рубли или хранить на счетах в российских банках. Последний вариант становится для бизнеса все менее выгодным из-за банковских комиссий, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Для многих компаний это выглядит странно — платить за хранение средств на счетах, — поэтому они могли принять решение о снижении остатков, выводе наличных евро и размещении их в хранилищах», — пояснил он. Такая же логика свойственна и физлицам, считает эксперт.

В последние месяцы спрос на наличные евро мог возрасти у граждан, считает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Многие банки прекратили принимать вклады в евро. Если у клиента был открыт депозит в евро и срок истек, пролонгировать депозит тоже не разрешали. Стоимость перевода средств в евро на другой счет, как правило, выше, чем просто снятие, поэтому многие клиенты могли заказать наличные евро. А банкам нужно было удовлетворить этот спрос», — описал Нигматуллин проблемы некоторых своих клиентов. Пока, по данным ЦБ, доля евро в структуре спроса физлиц на валюту не растет, в сентябре она составила 33% (столько же в августе).

Рост ввоза наличных евро вряд ли связан с дискуссией вокруг ввода отрицательных ставок по депозитам в этой валюте, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Отрицательные ставки вклады населения еще не затронули, поэтому я не вижу причин, чтобы кто-то предпочел уйти в наличные, а не оставить деньги в банке хотя бы на текущем счете», — сказала она. По словам Орловой, в сентябре банки могли нарастить ввоз наличной валюты «для перестраховки» после ослабления рубля в августе. «Объем ввоза и вывоза наличной валюты очень чувствителен именно к сезонным и девальвационным факторам», — уточнила главный экономист Альфа-банка.

Эффект отрицательных ставок

Российские банки столкнулись с проблемами из-за отрицательных ставок в еврозоне и обратились за помощью к регулятору, сообщила в сентябре глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Кредитные организации просили дать им право вводить отрицательную доходность по депозитам — сейчас это не допускает Гражданский кодекс. Это ограничение приводит к тому, что в России банки вынуждены предлагать клиентам лучшие условия, чем получают сами за рубежом. Допустить отрицательные ставки предлагалось только для депозитов юрлиц, средства граждан не должны были попасть под новые правила.

Регулятор изучает эту проблему, но пока не видит больших рисков для банковского сектора, говорила позднее, в октябре, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А в ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин и Банк России решили повременить с введением отрицательных ставок.

Между тем российские банки еще летом стали исключать из своих линеек продукты в евро. Первым стал банк «Авангард», который отказался от приема вкладов в евро от населения, а по оставшимся счетам в этой валюте начал взимать комиссию. Позднее такие депозиты населению перестали открывать Ситибанк, Альфа-банк, Сбербанк. В октябре аналогичное решение принял ВТБ, он также намерен до конца года ввести комиссии для юрлиц за обслуживание счетов в евро. В ноябре вклады в евро исчезли из линейки «ЮниКредита» и Газпромбанка. Среди банков из топ-10 по размеру активов вклады в евро остались в Россельхозбанке и Московском кредитном банке, однако их доходность близка к нулю — от 0,01 до 0,2%.

Юлия КОШКИНА