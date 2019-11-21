21.11.2019 09:20 188

Многократно атакованный хакерами в 2018 году «Юнистрим» объявил о создании центра мониторинга и реагирования на кибератаки силами компании «Ангара». Эксперты указывают, что создание центра может не просто решить часть технических вопросов информационной безопасности банка, но и положительно повлиять на деловую репутацию в глазах регулятора и других участников рынка. Однако на это может уйти еще один год.

В среду, 20 ноября, на форуме по информационной безопасности глава службы информационной безопасности банка «Юнистрим» Сергей Коханько объявил о создании в банке центра мониторинга и реагирования на кибератаки (SOC). Центр был запущен банком в марте 2019 года силами аутсорсера — компании «Ангара». Он будет обеспечивать киберзащищенность банка в режиме 24/7.

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