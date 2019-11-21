21.11.2019 09:40 330

За неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения водителям придется расплачиваться повышенной ценой полиса ОСАГО. Это, по сути, единственное отличие нового законопроекта , который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, от ныне действующего закона.

Согласно ему у страховщиков сохранится возможность повышать стоимость полиса в зависимости от места эксплуатации автомобиля и из-за мощности двигателя. При этом у автовладельца не будет возможности снизить стоимость полиса, если он докажет с помощью использования телематических устройств, что он аккуратный водитель. Их в новом законопроекте просто не предусмотрено. Также компенсация жизни человека, погибшего в дорожной аварии, останется безобразно низкой — 500 тысяч рублей — если этот проект будет принят. Напомним, что сейчас большие компенсации за погибшего — в общественном транспорте. Там возмещение в четыре раза больше — 2 миллиона рублей.

Этот законопроект появился в противовес внесенному правительством, который был снят с рассмотрения парламента накануне первого чтения 15 октября этого года. В том законопроекте предлагалось отказаться от коэффициентов по мощности двигателя и территории использования автомобиля.

Также в нем была предусмотрена возможность использования телематических устройств, показывающих стиль вождения. И если водитель аккуратный, то предполагалось, что ему можно сделать скидку на ОСАГО. В нем также расширялась выплата по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Но все эти новации вызвали массу споров. Увеличение выплат по жизни и здоровью по расчетам страховщиков потребовало бы увеличения тарифов на ОСАГО на 23 процента. Отказ от территориального коэффициента привел бы к тому, что страховщикам пришлось бы покрывать свои убытки в опасных регионах за счет благополучных, повышая там стоимость полисов.

Вводится коэффициент за неоднократное грубое нарушение правил — проезд на красный, выезд на встречку и превышение скорости более чем на 60 км/ч

- После дискуссии в парламенте, после обсуждения с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 миллионов рублей может привести к существенному росту тарифов, — сказал Анатолий Аксаков. — Мы считаем, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения Правил дорожного движения, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя, — это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании. Добросовестный водитель должен платить меньше, а тот, кто из-за качества вождения постоянно попадает в аварии, — больше.

Поэтому в новом проекте отказались убирать коэффициенты территорий. Правда, теперь его будет назначать каждый страховщик самостоятельно и не один на весь регион, а с индивидуальным подходом к каждому населенному пункту.

Зато ввели коэффициент за неоднократное грубое нарушение правил. Речь идет о проезде на красный сигнал светофора, выезде на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Но за исключением случаев, когда нарушение выявлено автоматическими комплексами фотовидеофиксации. А также за управление в нетрезвом виде. Правда, как всегда, депутаты забыли о тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. К ним новый коэффициент будет невозможно применить, если закон будет принят в таком виде.

Не раз говорилось, что мощность двигателя на аварийность не влияет. Поэтому от этого коэффициента надо отказываться. Однако, по сути, депутаты сохранили и его, назвав коэффициентом технических характеристик автомобиля. Его страховщики также будут назначать индивидуально. Причем, какие это будут характеристики — не оговаривается. То есть страховщик может назначить доплату не только за мощность двигателя, но и за то, что автомобиль — внедорожник.

В целом, по прочтении этого законопроекта, складывается впечатление, что реформу ОСАГО решили сильно растянуть. А идея индивидуализации тарифов для каждого водителя переросла в идею их индивидуализации для каждого страховщика.

А как у них

Как и во многих странах мира, в Южной Корее для управления транспортным средством у владельца в обязательном порядке должна быть автостраховка. Хотя должно произойти что-то экстраординарное, чтобы в Корее сотрудник транспортной полиции попросил показать страховой полис, но езда без страховки немыслима для корейца. Часто при покупке машины дилер тут же предложит помочь оформить страховку, связавшись со знакомым страховым агентом.

Звонок в страховую компанию, наверное, это первое, что приходит в голову сделать корейскому водителю, когда он сталкивается с какой-то проблемой — от аварии или какого-то иного серьезного происшествия до банальных случаев типа "захлопнул ключи в машине, помогите открыть". Набор подобных услуг обычно входит в базовый пакет страхового полиса, и в Корее страховые комиссары весьма быстро реагируют на вызовы, не заставляя долго ждать.

Рынок автострахования в Корее обширный, но на нем доминируют несколько крупных холдингов, которые обычно связаны с тем или иным известным конгломератом, имена которых на слуху — Samsung, Hyundai, Lotte и другие.

В целом же можно сказать, что сфера автомобильного страхования уже достаточно давно устоялась и правила радикально не меняются. При прочих равных условиях и стоимость страховых полисов тоже несильно варьируется в зависимости от компании-страховщика. Здесь в целом ценовая политика уже сформировалась, и диапазон цен предсказуем и известен заранее.

Главное изменение, которое доводится наблюдать, — это некоторое повышение стоимости полисов раз в несколько лет, что обычно отражает инфляцию. С другой стороны, если вы ездите без особых аварий, то при продлении страховки вам дают определенную скидку, что в итоге компенсирует рост базовой стоимости полиса. Что касается правил страховых выплат, то больших перемен здесь не происходит.

Владимир БАРШЕВ

