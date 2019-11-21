21.11.2019 09:30 185

С начала года по 1 ноября службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. предпенсионеров. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда. Изначально федеральный проект «Старшее поколение» предполагал, что учиться будут лишь 75 тыс. предпенсионеров в год. Конечно, всплеск интереса к образованию можно приветствовать, однако чиновникам, вероятно, придется увеличивать финансирование этих мероприятий, говорят эксперты. Иначе, по их мнению, воспользоваться услугой за счет государства все желающие не смогут.

66,1 тыс. предпенсионеров направили на курсы работодатели, а еще 22,5 тыс. обратились в центры занятости за услугой самостоятельно, уточнили в пресс-службе Минтруда. В последнюю категорию входят как безработные, так и те, кто решил освоить новое дело, не увольняясь с нынешнего рабочего места.

Обучение уже завершили 52,1 тыс. человек, добавили в министерстве. 91,6% предпенсионеров, закончивших курсы, сохранили работу или нашли новую, уточнили там. Этот показатель выше, чем запланированный программой: показателем эффективности считается трудовая занятость не меньше 85% предпенисонеров-участников.

Сейчас обратиться в службу занятости, чтобы бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию могут те, кому осталось меньше пяти лет до права выйти на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет, однако при праве на досрочное завершение карьеры возраст может быть и младше. Со следующего года в программе смогут принять участие граждане старше 50 лет, напомнили в Минтруде.

Длительность бесплатного обучения не превышает трех месяцев. Перечень конкретных курсов устанавливают региональные власти, общего для всей страны списка нет. Из документов правительств субъектов следует, что предпенсионером могут предлагать как выучиться на бухгалтера или юриста, так и стать «синим воротничком», освоив, например, профессию слесаря-сантехника или штукатура.

Отметим, что план по обучению пожилых людей был перевыполнен за неполный год. Как писали «Известия», первых предпенсионеров направили на курсы только весной. Кроме того, вероятно, новые желающие еще обратятся в службы занятости в ноябре-декабре.

Высокий спрос на повышение квалификации можно только приветствовать, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

— Это вписывается в современный тренд, когда человеку нужно учиться и совершенствовать свои навыки в течение всей жизни. Потом, с учетом быстро меняющихся технологий на рынке труда становятся востребованы все новые и новые умения, которые необходимо осваивать, — отметил эксперт.

По его мнению, государство должно поддерживать предпенсионеров в стремлении обучаться, и при необходимости увеличить бюджет на эти мероприятия. С учетом опыта этого года можно ожидать дальнейшего роста спроса на услугу, считает Валерий Рязанский.

Большинство предпенсионеров прошли обучение по направлению работодателей, обратил внимание профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Самостоятельно же обратившихся за помощью гораздо меньше: это может говорить о том, что многие не верят, что смогут найти работу после курсов. По его словам, с дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники сталкиваются начиная уже с 45 лет. Подходы и знания возрастных сотрудников большинство работодателей считают устаревшими, заявил Александр Сафонов.

По принятому в прошлом году закону о повышении пенсионного возраста на пять лет женщины смогут заканчивать трудиться в 60 лет, а мужчины — в 65. При этом те, кто имел право завершить карьеру досрочно, сохранят преимущество, но тоже будут работать на пять лет дольше. Во время переходного периода возраст выхода на пенсию ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, маневр будет завершен в 2028 году.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2019–2024 годах предусмотрена программа профессионального обучения людей предпенсионного возраста. Для граждан она будет бесплатной, из бюджета ежегодно будет выделяться порядка 5 млрд рублей. В итоге повысить квалификацию смогут около 450 тыс. пожилых россиян.

Анна ИВУШКИНА

