21.11.2019 09:50 223

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности двенадцати физических лиц, контролировавших КБ «Метрополь», и взыскании с них 983,8 миллиона рублей, говорится в сообщении агентства.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, замещению ликвидных активов на права требования к техническим компаниям.

Кроме того, контролирующими банк лицами не предпринимались предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства КБ «Метрополь». Указанные действия контролирующих банк лиц, по мнению АСВ, стали причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что является основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам организации.

Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2017 года признал банк «Метрополь» несостоятельным (банкротом).