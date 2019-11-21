21.11.2019 10:00 208

Большинство семей планирует использовать материнский капитал на приобретение жилья или погашение ипотеки. Таковы результаты всероссийского опроса Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», с которым ознакомились «Известия». Участники опроса также выступили за расширение списка того, на что можно потратить маткапитал. Они предложили включить в него благоустройство и ремонт жилья, а также покупку автомобиля. Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись в оценке этих инициатив.

Деньги нотариусу

По данным Росстата, в 2018 году материнский капитал оформили 697 тыс. человек. Большинство из них вложили деньги в строительство домов и покупку новых квартир, в том числе с помощью ипотечного кредитования. При этом, судя по проводимому Росстатом исследованию, в последние годы доля семей с детьми, испытывающих стесненность жилищных условий, заметно снижается: в 2011 году их было 18,5%, а в 2018-м уже 11,6%.

Но квартирный вопрос все равно остается основным. Использовать материнский капитал на приобретение жилья планируют 52% семей с детьми, принявших участие в исследовании. 19% опрошенных хотят потратить эти деньги на оплату ипотеки, а еще 13% — на строительство нового жилья.

Среди сложностей использования маткапитала для приобретения жилья респонденты назвали три основных. Эти средства не разрешается использовать до достижения ребенком трехлетнего возраста. Их нельзя направить на погашение ранее взятого кредита на покупку жилья. А также слишком высоки затраты на заверение документов у нотариуса. Как пояснила «Известиям» член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко, проблема заключается не столько в стоимости услуг нотариуса, сколько в сложившейся неоднозначной правоприменительной практике самого закона о материнским капитале.

— Исходя из прямого толкования норм, к нотариусу достаточно прийти один раз, чтобы в будущем, при выдаче обязательства, оформить недвижимость в общую долевую собственность для всех членов семьи, — подчеркнула она. — Само соглашение об определении долей не требует нотариального удостоверения. Обязательное нотариальное удостоверение требуется только тогда, когда на покупку жилья были направлены общие средства супругов.

На усмотрение семьи

Среди предложений по расширению списка использования маткапитала участники опроса чаще всего называли благоустройство или ремонт жилого помещения (по 47% граждан). Еще 45% респондентов считает приоритетным направлением покупку автомобиля. 6 сентября по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока президент Владимир Путин поручил правительству в том числе рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского капитала «на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения, водоотведения». Профильные ведомства решили, что воплощать идею в жизнь нецелесообразно, сообщил «Известиям» источник в аппарате кабинета министров.

В Минтруде отказались комментировать этот вопрос, а в Минстрое и Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий».

Первоначально при обсуждении данной меры господдержки семьи речь шла о нуждах матери и ребенка, однако в дальнейшем приоритет сместился в другую сторону, отметила в разговоре с «Известиями» профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Сегодня материнский капитал хотят тратить на жилье, бытовые нужны, благоустройство дома, — рассказала эксперт. — Проблема в том, что возможности этой программы фиксированы и ограниченны. Они не учитывают, что у каждой семьи есть свое представление о необходимости использования средств, которые она получает за рождение ребенка.

Кроме того, по словам Любови Храпылиной, если есть какие-то приоритеты — жилье или здоровье ребенка, то нужно очень быстро решать эти проблемы, а не вовлекать людей в бумажную волокиту с размытыми сроками. Кроме того, эксперт считает логичным позволить семьям потратить треть капитала по их усмотрению без жестких ограничений.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, напротив, считает, что не нужно спешить с расширением функционала материнского капитала.

— Конечно, есть очевидные проблемы, с которыми надо бороться. Например, те же высокие нотариальные сборы, — отметила эксперт. — Но, скажем, невозможность использования маткапитала до достижения ребенком трех лет является вполне оправданной, ведь это защита от недобросовестных родителей, которые иначе могли бы воспользоваться капиталом, после чего сдать ребенка в детский дом. Да и с вопросами расширения того, на что можно потратить маткапитал, надо быть крайне осторожными. Всё-таки эта мера должна идти на глобальные семейные проекты, вряд ли к таковым можно отнести ремонт жилья. Маткапитал стал эффективным механизмом поддержки семей, и сохранить его, сделать программу бессрочной — вот это серьезная задача для государства и общества.

Сегодня размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Его следующая индексация будет проведена в 2020 году. Ожидается, что сумма составит 470 241 рубль. Однако респонденты опроса высказались за ее увеличение в среднем до 550 тыс. рублей.

Сергей ИЗОТОВА, Ярослава КОСТЕНКО, Анна ИВУШКИНА